Orrego revela que una autoridad le recomendó al alcalde White quedarse en su casa ante amenazas: "Me parece que es pésimo"

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White.

En conversación con radio Duna, además, reveló que una autoridad le recomendó al jefe comunal quedarse en su casa ante las amenazas. “Pregúntele, pregúntele, ¿Quién le dijo que se quedara en la casa? Eso me parece que es pésimo, porque en el fondo es una mala señal”, afirmó.

“El día que los alcaldes se empiecen a esconder, quiere decir que le entregamos la calle a los delincuentes”, subrayó, evitando identificar quién entregó ese consejo al jefe comunal de San Bernardo.

Luego, señaló que "todos hemos sido testigos de como el nivel de violencia de capacidad de fuego y también de temeridad de parte de los delincuentes en general y del crimen organizado en particular, ha ido aumentando en Chile".

"No es nuevo esto que amenacen a alcaldes, (pero) esta es la primera vez que de verdad se detecta que de la amenaza, se pasa a un plan concreto para asesinar a una autoridad democrática”, indicó.

Y manifestó que "eso me parece que es gravísimo. No podemos minimizar (...) cuando atacas a una autoridad democrática, estás atacando a la democracia”.

En esa línea, sostuvo que "esta línea roja que se acaba de cruzar y que gracias a dios no se materializó, porque fue detectado y nuestras instituciones de alguna manera funcionaron, hace un llamado al Estado a redoblar los esfuerzos con sentido de urgencia, no solamente para darle protección al alcalde, para desbaratar a estas bandas que están haciendo este nivel de uso de la violencia".

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