La diputada Zandra Parisi cuestionó los resultados de la gira presidencial por China, Japón y Vietnam, señalando que, si bien fortalecer las relaciones comerciales con Asia es importante para Chile, el Gobierno debe demostrar que este despliegue internacional se traducirá en beneficios concretos para el país y no se quedará únicamente en anuncios y compromisos de carácter general.

La parlamentaria sostuvo que, en medio de las dificultades económicas que enfrenta Chile y las urgentes necesidades de la ciudadanía, resulta legítimo preguntarse si este era el momento adecuado para realizar una gira presidencial y, sobre todo, cuáles son los resultados tangibles que dejó.

“China, Japón y Vietnam son socios fundamentales para Chile, y participar en APEC es una oportunidad que nuestro país debe aprovechar. Pero no basta con anunciar acuerdos o mostrar una agenda internacional intensa. Lo que necesitamos saber es qué significan realmente esos compromisos para Chile”, afirmó.

En esa línea, Parisi cuestionó la falta de claridad respecto de los alcances de los anuncios realizados durante la gira y planteó una serie de interrogantes que, a su juicio, el Gobierno debe responder con transparencia.

“¿Cuántas inversiones efectivamente llegarán y se concretarán? ¿Cuánto empleo se va a generar? ¿Qué beneficios tendrán nuestras pymes y nuestros sectores productivos? ¿Cuáles de estos compromisos tienen financiamiento, plazos de ejecución y responsables definidos? Porque una cosa son los anuncios y otra muy distinta es que esos resultados finalmente se materialicen”, enfatizó.

PIDE RESULTADOS CONCRETOS

La diputada, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, anunció que es necesario exigir información detallada sobre los resultados de esta gira presidencial, distinguiendo claramente los acuerdos concretos de aquellas declaraciones que no necesariamente implican compromisos efectivos.

“Chile no está en condiciones de conformarse con anuncios ni con buenas intenciones. Cuando enfrentamos tantas necesidades económicas y sociales, cada viaje presidencial debe tener objetivos claros, costos justificados y resultados verificables. No se trata de cuestionar las relaciones internacionales, sino de exigir que estas se traduzcan en beneficios para los chilenos”, sostuvo.

Finalmente, Parisi recalcó que la política exterior debe evaluarse por su impacto real en la economía y en la calidad de vida de las personas, y no por la cantidad de reuniones, ceremonias o fotografías que acompañen una gira.

“La política exterior no se mide por la cantidad de reuniones ni por la fotografía; se mide por los beneficios concretos que llegan a nuestro país. Y esos resultados, hasta ahora, todavía debemos conocerlos en detalle. Chile necesita certezas, inversión y empleo, no solamente titulares de acuerdos que todavía no sabemos si se van a cumplir”, concluyó.

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