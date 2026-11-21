Un hombre de 39 años, con antecedentes penales por tráfico de drogas, fue asesinado a balazos la madrugada de este sábado en el barrio Yungay de la comuna de Santiago, por un sujeto que se movilizaba en bicicleta.

El crimen ocurrió alrededor de las 4 horas de este sábado en la esquina de calle Moneda con Rafael Sotomayor, donde la víctima de nacionalidad chilena se encontraba compartiendo con otros sujetos que resultaron ilesos, pero que abandonaron el lugar.

La víctima sufrió cuatro impactos balísticos en el rostro, tórax y brazos que le provocaron la muerte en el Hospital San Juan de Dios. El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI.

Sobre lo ocurrido, el fiscal ECOH Eduardo Jeria Lara señaló que "la información preliminar es que un sujeto en bicicleta abrió fuego impactando a la víctima en cuatro oportunidades. Hay evidencia de casquillos balísticos, unos cinco, y se encuentran resguardados por peritos".

"Tenemos que ver los testigos que se encontraban con la víctima al momento de los hechos, ubicarlos y tomarles declaración para así poder avanzar en la línea investigativa de los móviles de este hecho”, añadió el fiscal, quien confirmó que la víctima tenía antecedentes por ley 20.000, además de un homicidio frustrado.

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