Orientaciones del Calendario Escolar 2023 excluyen el Día del Carabinero y Glorias del Ejército, pero suman a la Visibilidad Trans 

Una gran polémica política ha surgido luego que la División General de Educación, del Ministerio de Educación (Mineduc), diera a conocer las orientaciones del Calendario Escolar 2023, que introducen una serie de cambios interpretados por la oposición como una "eliminación" del Día del Carabinero (27 de abril), el Día de la Fuerza Aérea (21 de marzo) y el Día de las Glorias del Ejército (19 de septiembre).

Desde la Subsecretaría de Educación explicaron que se trata sólo de las orientaciones generales y no del Calendario Escolar 2023, que establece cada región a través de su respectiva Seremi de Educación; además de aclarar que "no se ha retirado el Día del Carabinero", recordando que el 2021 –bajo la administración Piñera– tampoco se indicaba el 27 de abril como la jornada conmemorativa de los uniformados. "Esto no quiere decir, en ningún caso, que ese día no vaya a estar en los Calendarios Escolares, y menos aún que no sea conmemorado en los establecimientos”.

A pesar de esta explicación, desde la oposición se mostraron molestos por esta situación y, de hecho, el diputado Hotuiti Teao (Ind-Evópoli) envió un oficio al Ministerio de Educación para que el propio ministro Marco Antonio Ávila le explique los motivos para no incluir estos días: "Se ha eliminado el Día del Carabinero, un día muy importante para la comunidad escolar, que estaba considerado hasta el año pasado en el calendario, pues es la instancia en la cual los estudiantes aprenden que Carabineros no solo cumple el rol de desfilar en uniforme, sino que son cruciales para la protección de los ciudadanos al ser los garantes de la paz y el orden social", dijo.

Por su parte, el ex ministro Mario Desbordes –también ex carbinero– apuntó a La Moneda señalando que "el Ministro de Educación debe dar una explicación. Retiran Día del Carabinero del calendario escolar y agregan varios al gusto de la coalición de Gobierno. No aprendieron nada del 4S. El país no es de ustedes. Se gobierna para todos, no para su lote. Tremendo ejemplo de sectarismo".

En ese sentido, e ntre las nuevas fechas conmemorativas, se incluye –por ejemplo– el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero (31 de marzo), el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (17 de mayo), Día Mundial de la Salud Sexual (4 de septiembre), Día de la Mujer Indígena (5 de septiembre), Mes de la Memoria y la Democracia (11 de septiembre al 25 de octubre), entre otros.

Entre las innovaciones anunciadas, destaca el realizar jornadas de reencuentro educativo y congresos pedagógicos, explicando que apuntan a "seguir avanzando en el proceso participativo para el diseño del proyecto de ley que dará paso a la Política Nacional de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral, y continuar el proceso de reflexión iniciado este año en las comunidades educativas”.

A ello se suman las jornadas de educación no sexista para una "formación de ciudadanía activa, crítica y reflexiva" y la conmemoración del Mes de la Memoria y la Democracia, "considerando que el 11 de septiembre de 1973 es un hito que marca el último quiebre de la democracia con el golpe de Estado, (para lo cual) se propone a las comunidades educativas realizar durante un mes actividades curriculares vinculadas a esta conmemoración".

