Oposición llama al Gobierno a separar iniciativas del proyecto de Plan de Reconstrucción Nacional

En las dependencias del Partido Socialista se llevó a cabo un cónclave que reunió a las principales figuras de la oposición. Presidentes de colectividades, secretarios generales y líderes de las bancadas parlamentarias se citaron con el fin de establecer una postura común ante el proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno de Kast.

Durante el encuentro, los dirigentes calificaron la iniciativa como una "ley tutti frutti", acusando además que la administración intenta entregar “gato por liebre” a la ciudadanía.

La convocatoria contó con la presencia de timoneles como Paulina Vodanovic (PS), Lautaro Carmona (PC) y Constanza Martínez (FA). A ellos se sumaron los jefes de bancada Lorena Fries (FA), Raúl Soto (PPD e Independientes) y Daniela Serrano (PC), quienes participaron activamente en la definición de la estrategia política del sector.

El eje central de la discusión fue el análisis exhaustivo del megaproyecto de Reconstrucción Nacional diseñado por el Ejecutivo. Según se informó en la instancia, se prevé que esta pieza legislativa sea ingresada para su tramitación en la Cámara de Diputados durante el transcurso de la presente semana.

Junto con el debate legislativo, los asistentes abordaron con preocupación el encarecimiento del costo de la vida para la población. El foco estuvo puesto en los recientes incrementos en los precios de los combustibles, situación que se ha visto agravada por la determinación de La Moneda de no utilizar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco).

Al concluir la reunión, Vodanovic calificó el proyecto de “ley tutti frutti, que lleva de todo, que no conocemos bien tampoco sus ingredientes”.

Además, remarcó que si hay temas que benefician a la ciudadanía, van a estar a favor, pero si la perjudican, estarán en contra.

Por su parte, la líder del Frente Amplio, Constanza Martínez, manifestó su rechazo a la gestión económica del oficialismo: “El aumento de los combustibles fue una medida política irresponsable e indolente de este gobierno y que había alternativas”.

En esa misma línea, profundizó en la visión compartida por el bloque opositor tras la cita. “Nosotros lo hemos planteado de parte de toda la oposición, hay un acuerdo muy claro de que acá hay un gobierno indolente que no tenía claro cómo funcionaba ni el transporte, ni la canasta familiar, ni cómo esto impacta en el bolsillo de la gran mayoría de los chilenos”, sostuvo.

La líder del FA adelantó que ejercerán presión sobre el Ejecutivo para obtener soluciones de fondo y no paliativos temporales. Según explicó, exigirán “que se tomen medidas definitivas y no de parche, que se vuelva a aplicar el Mepco, que se busquen medidas de contención y apoyo a las familias, que no simplemente sean un parche, ante una herida que ellos mismos provocaron”.

Respecto al Plan de Reconstrucción Nacional, la timonel frenteamplista reiteró que se intenta pasar “gato por liebre” con una propuesta legal de la cual “todavía no tenemos claridad de su contenido, pero que ya han dicho en todas sus entrevistas y sus alocuciones de que sería un proyecto para reactivación”.

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