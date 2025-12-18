Oposición exige instalar busto de Sebastián Piñera en la Galería de los Presidentes de La Moneda

A casi dos años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, su busto aún no ha sido instalado en la Galería de los Presidentes de La Moneda, a diferencia de lo ocurrido con otros exmandatarios.

Desde Presidencia no han entregado señales sobre cuándo se concretará este rito republicano.

El exministro y miembro del directorio de la Fundación Presidente Sebastián Piñera, Juan José Ossa, recalcó que la iniciativa corresponde al gobierno y no a la familia: “A la familia del expresidente no le corresponde impulsar esto, pues se trata de un asunto de gobierno… vimos siempre muy buena disposición; razón por la cual la familia Piñera Morel está tranquila en que se cumplirá con este rito republicano”, según consigna La Tercera.

Las críticas provienen tanto de parlamentarios de oposición como de colaboradores cercanos. La exministra Karla Rubilar sostuvo que “es de toda justicia que en el futuro próximo el Estado de Chile cumpla con una tradición republicana básica… No se trata de un gesto ideológico ni partidista, sino de respeto institucional a quien fue dos veces Presidente de la República”. Añadió que confía en que el presidente electo José Antonio Kast concretará la instalación.

El contraste es evidente con el caso del expresidente Patricio Aylwin, cuyo busto fue inaugurado pocos meses después de su deceso. Por ello, el diputado Gustavo Benavente (UDI) cuestionó la demora: “El gobierno, pero en particular el Presidente Boric, deben dar todas las explicaciones necesarias… Resulta difícil de comprender que, habiendo transcurrido un plazo mucho más que razonable, el Ejecutivo no se haya preocupado de cumplir con una tradición republicana”.

En la misma línea, el diputado Eduardo Durán (RN) enfatizó que la tradición no es opinable: “La Galería de los Presidentes existe para reconocer a quienes han ejercido la primera magistratura… Ha pasado un tiempo más que razonable desde su fallecimiento y no hay una razón institucional para seguir postergando este gesto”.

(Imagen: Presidencia)

