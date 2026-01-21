Oficialismo cuestiona designación de Judith Marín en el Ministerio de la Mujer

El anuncio del gabinete que acompañará al próximo gobierno abrió de inmediato un flanco de cuestionamientos desde la oposición. La noche del martes, el presidente electo José Antonio Kast dio a conocer los nombres de quienes integrarán su equipo ministerial, instancia en la que uno de los nombramientos que concentró mayores críticas fue el de Judith Marín como futura Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

Marín, de 30 años, es de confesión evangélica y se desempeña como presidenta de los jóvenes evangélicos de la Universidad de Santiago, casa de estudios donde cursó Pedagogía en Castellano. En su trayectoria política, fue asesora del diputado de Renovación Nacional Eduardo Durán y ejerció como concejala en la comuna de San Ramón. Además, postuló sin éxito a la Cámara de Diputadas y Diputados por el distrito 12 de Puente Alto, en representación del Partido Social Cristiano.

Las reacciones no tardaron en surgir. Desde el Congreso, la diputada Emilia Schneider manifestó su rechazo a través de redes sociales, señalando que “el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género queda en manos del Partido Social Cristiano, la derecha más conservadora. Estaremos alertas, no vamos a permitir retrocesos en derechos para las mujeres y diversidades sexuales. Muy mala señal, al parecer Kast no cumplirá su compromiso de no tocar temas ‘valóricos’”.

En la misma línea, la diputada Francisca Bello advirtió que “este nombramiento deja señales que generan alerta, sobre todo respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La ministra de la mujer es abiertamente contra el aborto, y al mismo tiempo la designación de la ministra de salud me abren dudas legítimas sobre cómo se abordarán, entonces, los derechos sexuales y reproductivos de nuestra población”.

Bello añadió que “la experiencia nos ha demostrado que ante las crisis son los derechos de las mujeres los primeros en ponerse en riesgo. Estaré atenta fiscalizando, interpelando con fuerza, especialmente la implementación de leyes tan importantes para Chile como la ley papito corazón y la ley marco, porque no vamos a permitir ningún retroceso”.

A las críticas se sumó la diputada Ana María Gazmuri, quien cuestionó la coherencia del nombramiento al señalar que se designó a Judith Marín “en Mujer a quien quería eliminar dicho ministerio. Improvisación, poca coherencia, y falta de liderazgos sólidos para su próximo gobierno”.

Por su parte, la diputada Javiera Morales sostuvo que “Chile es un Estado laico desde hace un siglo. Por eso la designación de Judith Marín como Ministra de la Mujer es una burla para las mujeres. Tendremos una ministra anti derechos, que quiere hacernos retroceder en el aborto y que no cree necesario su propio ministerio. Como pequeño consuelo, al menos debería defender el derecho a manifestarnos”.

El nombramiento de Marín se instala así como uno de los puntos más controversiales del gabinete anunciado por Kast, anticipando un escenario de tensión política y fiscalización en materias vinculadas a derechos de las mujeres y equidad de género.

