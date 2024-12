Oposición critica balance positivo realizado por la vocera (s) de Gobierno y afirma que "entró en etapa de pato cojo"

Diputados de oposición criticaron el balance positivo del año que hizo la vocera de Gobierno, Aisén Etcheberry, y afirmaron que La Moneda entró en la etapa del "pato cojo", es decir, de intrascendencia en sus decisiones al término de su mandato.

“Es un balance que nos tiene bastante satisfechos. Hemos logrado durante este año avanzar en materia de seguridad ciudadana, de seguridad económica, de seguridad social, con algunas iniciativas que son esenciales para la ciudadanía”, afirmó la ministra.

Al respecto, el diputado RN Arturo Longton dijo que “esta es una de las grandes razones de la falta de credibilidad de este Gobierno. Están en una caída libre de desaprobación. Son capaces de abstraerse de la deteriorada realidad que viven los chilenos, con tal de no verse expuestos políticamente".

"Es muy decepcionante y una desgracia si es que están bastante satisfechos frente a, quizás, el año con más homicidios en la historia de nuestro país”, añadió Longton.

Por su parte, el diputado UDI Jorge Alessandri expresó que en esta etapa de “pato cojo” y después de la reforma de pensiones, "siento que no va a pasar ninguna reforma relevante. Me parece que queda solamente administrar. Cuando los gobiernos van perdiendo poder se les va desordenando la coalición también".

"Entonces yo creo que en este año vamos a ver bastante desorden entre socialismo democrático y Frente Amplio. Y es una mala noticia para el país al final, porque por un lado estamos parando leyes malas, pero, por otro, el país no se pone a crecer. Este gobierno no logró crecer, no logró parar la delincuencia, no logró incentivar capitales extranjeros, no logró bajar los impuestos”, agregó.

PURANOTICIA