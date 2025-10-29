Oposición acusa al Gobierno de esconder a exministro Pardow para retrasar acusación constitucional

La Cámara de Diputados aún no ha logrado notificar al exministro Diego Pardow de la acusación constitucional en su contra, lo que impide activar los plazos legales del proceso. Ayer, un funcionario de la Cámara no pudo ubicarlo en su domicilio del sector oriente de Santiago.

Según publica La Tercera, la imposibilidad de ubicarlo ha generado tensión política. Al no ejercer como secretario de Estado, el Ministerio de Energía no puede ser usado como dirección válida. Tampoco ha sido localizado en su residencia por el ministro de fe designado por la Cámara de Diputados.

Ante esta situación, se aplicará el Código de Procedimiento Civil, que permite entregar la notificación a un adulto en el domicilio o fijar un aviso en la puerta. Autoridades de la Corporación aseguran que este trámite se concretará este miércoles.

La oposición, que busca que el libelo sea votado antes de las elecciones del 16 de noviembre, acusa maniobras dilatorias. “Es vergonzoso lo que está ocurriendo, el gobierno está escondiendo al exministro Pardow. Le vamos a poner el foco encima, por mucho que se esconda, lo vamos a encontrar, ministro, lo vamos a notificar. Las cosas hay que enfrentarlas, hay que defenderlas y hay que comparecer ante los poderes del Estado. Usted fue ministro de Estado, compórtese como tal”, dijo Jorge Alessandri (UDI).

Gustavo Benavente (UDI) agregó: “El gobierno lo está escondiendo para evitar que se notifique lo más rápido posible la acusación, o bien él no quiere que se le ubique, quizás con el mismo propósito, de que esta acusación en definitiva no se vote antes de las elecciones. Son maniobras dilatorias”.

Sergio Bobadilla (UDI) fue más allá: “El gobierno ha cometido uno de los actos más opacos de su administración al haber aconsejado al exministro Pardow desaparecer de sus domicilios para no ser notificado y no enfrentar su responsabilidad política. Esta maniobra oscura solo busca evitar que la acusación se vote antes de las elecciones”.

