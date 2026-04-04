Operativo en San Ramón contra bandas ligadas a barras bravas deja 12 detenidos

A través de un procedimiento ejecutado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en la comuna de San Ramón, se concretó la aprehensión de 12 individuos. En la acción policial se logró además el decomiso de diversas armas de fuego, una granada y un importante cargamento de drogas.

Las indagatorias que permitieron este resultado fueron lideradas por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Ramón. Según detalló el subcomisario Fabián Lagos, el trabajo investigativo se extendió por cuatro meses y se focalizó en la población Concilio Vaticano de dicho sector capitalino.

“Este sector de la población se caracteriza por su identificación con una barra brava de un equipo de fútbol profesional, y este proceso investigativo tuvo su origen en diversas denuncias a través del programa ‘Denuncia Seguro’, relacionadas con microtráfico de drogas y disparos injustificados”, relató el subcomisario Lagos.

En la misma línea, el oficial de la PDI añadió que “se logró establecer que sujetos debidamente organizados se habían tomado el territorio, premunidos de armas de fuego, y dedicándose a la comercialización de diversos tipos de sustancias ilícitas, las cuales eran distribuidas diariamente y en diversos horarios al interior de la población”.

El contexto de la investigación se remonta a los primeros días de marzo, cuando en San Ramón se registró el homicidio de un hombre de aproximadamente 40 años. El sujeto perdió la vida tras recibir un disparo en el cráneo por parte de un desconocido que abordó su automóvil de forma imprevista y abrió fuego en reiteradas ocasiones.

Al momento del ataque, el fallecido se desplazaba en el vehículo junto a otras tres personas, entre las que se encontraba su hijo. El grupo regresaba de participar en un “banderazo” del club Universidad de Chile realizado en la comuna de Pudahuel.

A partir de ese incidente, el trabajo coordinado entre la PDI y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur permitió capturar a la docena de implicados. Entre los elementos incautados destacan una pistola calibre 38, un rifle de aire comprimido, una pistola de bengala, diversas municiones y una granada de uso militar.

Respecto a las sustancias prohibidas, los detectives confiscaron más de 2,5 kilos de diversos narcóticos, incluyendo ketamina, cannabis y cocaína base. El valor comercial de la droga incautada supera los 32 millones de pesos.

En cuanto a la situación judicial de los 12 arrestados, ocho enfrentaron la audiencia de control de detención. El tribunal decretó la prisión preventiva para cinco de ellos por infracción a la Ley de Armas y tráfico de drogas. Los otros tres imputados fueron formalizados por microtráfico y quedaron sujetos a distintas medidas cautelares.

El fiscal Milibor Bugueño, perteneciente a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, comunicó que las pesquisas continúan activas. El Ministerio Público trabaja junto al equipo MT0 de la Bicrim de San Ramón con el objetivo de establecer si existen otros involucrados en esta estructura criminal.

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