Operativo en desarmadurías de San Miguel deja seis detenidos y diversas especies de vehículos clonados recuperadas

Carabineros del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) realizaron una fiscalización a desarmadurías en la comuna de San Miguel, procedimiento que terminó con la detención de seis personas por el delito de receptación de vehículos motorizados.

El operativo se concentró en establecimientos y talleres mecánicos ubicados en las calles Ingeniero Budge y Berman, donde personal policial verificó la procedencia de vehículos, partes y piezas comercializadas en el lugar, en el marco de controles destinados a detectar especies de origen ilícito.

Como resultado de las diligencias, Carabineros logró recuperar un vehículo con encargo vigente por hurto, además de diversas especies vinculadas a automóviles denunciados por robo.

Entre los hallazgos, se incautaron placas patentes asociadas a una camioneta con encargo por robo con intimidación, una llave de contacto correspondiente a un vehículo sustraído mediante el mismo delito y dos puertas con grabados vinculados a un automóvil con encargo vigente por robo de vehículo motorizado.

Asimismo, durante la fiscalización se encontró una caja de cuños utilizada para estampar y grabar series de chasis de forma artesanal, elemento que presuntamente era empleado para adulterar la identificación de vehículos y dificultar la trazabilidad de las especies de origen ilícito.

En cuanto a los detenidos, se informó que se trata de tres chilenos de 43, 44 y 66 años, uno de ellos con antecedentes policiales por conducción en estado de ebriedad; además de un ciudadano cubano de 29 años y dos venezolanos de 43 y 45 años, uno de los cuales mantenía situación migratoria irregular.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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