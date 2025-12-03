Operativo contra "mafia china" en el barrio Meiggs deja 30 personas detenidas, entre ellas un carabinero

La investigación sobre una presunta organización criminal integrada por ciudadanos chinos, dedicada a delitos de alta complejidad como asociación ilícita, lavado de activos, tráfico de drogas, secuestro y homicidio frustrado, derivó este miércoles en un amplio operativo policial en el barrio Meiggs en Santiago.

Equipos de la Policía de Investigaciones ingresaron a tres locales comerciales de calle Gorbea, donde funciona un mall administrado por comerciantes de esa nacionalidad. El procedimiento permitió detener a al menos treinta personas con situación migratoria regular en Chile.

Los detectives incautaron cajas fuertes, documentos y otros elementos que podrían ser relevantes para esclarecer el funcionamiento interno del grupo. Los antecedentes reunidos serán remitidos al Ministerio Público, que continuará con las acciones judiciales correspondientes.

Entre los detenidos figura un sargento de Carabineros, dado de baja tras comprobarse que entregaba información reservada a ciudadanos chinos vinculados a delitos.

El fiscal Alfredo Cerri pidió ampliar el plazo de detención porque siguen apareciendo nuevos antecedentes, fijándose la formalización para este viernes al mediodía. En la investigación participan también Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló: “Nosotros, por razones obvias de la reserva de la información, nos vamos a pronunciar en relación a los detenidos una vez que el Ministerio Público entregue oficialmente la comunicación”. Agregó que se trata de una indagatoria por asociación criminal, tráfico de drogas, lavado de activos, secuestro y homicidio.

Para facilitar el trabajo de la PDI, el tránsito vehicular fue suspendido en calle Gorbea. Solo se permitió el paso a peatones.

