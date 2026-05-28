"Operación política": Diputado Winter acusa coordinación entre el Gobierno y diputados oficialistas por acusación a exministro Grau

El diputado del Frente Amplio Gonzalo Winter apuntó a una supuesta coordinación entre el Gobierno y los parlamentarios oficialistas que anunciaron una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

En conversación con Radio Duna, Winter sostuvo que “el fundamento ya ha sido totalmente descartado, todo su sostén es el informe que presentó Quiroz el lunes, y el mismo director de Presupuesto ha dicho ‘en ese informe no hay acusación alguna’”.

El parlamentario agregó que “la acusación sostenida en el informe del ministro de Hacienda, anunciada el mismo día por los diputados del partido del Presidente Kast, es una acción que está estrictamente coordinada”.

En esa línea, aseguró que “yo no puedo creer que Agustín Romero, Benjamín Moreno y José Antonio Kast Adriasola estén actuando contra el presidente, es evidente que hay una coordinación”.

“Durante mucho tiempo, el ministro de Hacienda actuó como un ente más o menos técnico, eso se ha terminado. Quiroz no está actuando como un técnico sino que se está prestando para cuestiones que son de operación política”, añadió Winter.

Asimismo, insistió en que “correr la entrega del informe para que coincida con el mismo día que entregan la auditoría y el mismo día en que el partido del presidente Kast anuncia una acusación constitucional estrictamente basada en el mismo informe, es evidentemente una coordinación y acción política”.

Finalmente, el diputado manifestó estar “tremendamente preocupado que en dos meses de administración, el Gobierno esté tan empeñado en decirle al mundo que no confía en los datos de Chile, que Codelco está quebrado, que el Estado está quebrado. Hay una intención de decirle al mundo que no confía en la economía chilena”.

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