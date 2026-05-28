Gremio de camioneros valora baja de $65 en el diésel, pero advierte que "compensa solo en parte" las alzas previas

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya, valoró la disminución de $65 en el precio del diésel anunciada para las próximas tres semanas, rebaja que comenzará a aplicarse desde este jueves en las estaciones de servicio del país.

“La baja del precio del diésel en 65 pesos es un alivio para todos los chilenos por la importancia que tiene este combustible para toda la cadena productiva. No obstante, compensa solo en parte las alzas de $580 que el Gobierno aplicó en marzo”, señaló Araya.

El dirigente sostuvo además que la reducción refleja el cumplimiento del compromiso asumido por el Ejecutivo respecto de ajustar los precios de acuerdo con las variaciones de los mercados internacionales de combustibles.

“Cuando nos reunimos con los ministros de Hacienda, de Interior, y con el propio Presidente de la República, cuando se hicieron efectivas las subidas en marzo, se les solicitó que también bajaran los precios cuando correspondiera”, añadió.

Pese a valorar la medida, desde el gremio advirtieron que los incrementos registrados en marzo y abril aún no han podido ser traspasados completamente por los operadores a clientes, mandantes y generadores de carga.

Por ello, recalcaron que, si bien la baja actual representa un alivio para el sector, todavía no alcanza a compensar la totalidad de las pérdidas acumuladas.

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