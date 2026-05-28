Diputados de oposición critican traslado de reos comunes desde exPunta Peuco

Parlamentarios de oposición cuestionaron el traslado por vía administrativa de los tres reos comunes desde el Centro Penitenciario de Tiltil, exPunta Peuco, hacia otros recintos carcelarios del país.

A través de su cuenta en X, el diputado del Partido Comunista Marcos Barraza sostuvo que “un gobierno también se define por a quién protege, y cabe preguntarse ¿por qué los chilenos debemos financiar privilegios y tratos especiales para condenados por crímenes de lesa humanidad?”.

“Lo que está en juego no es solo una decisión penitenciaria, sino la credibilidad del Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y el compromiso democrático de que nunca más existan privilegios para quienes atentaron contra la vida y la dignidad de miles de chilenos”, afirmó.

En la misma línea, la diputada Daniela Serrano, jefa de bancada del Partido Comunista, calificó la situación como “un retroceso histórico y una vergüenza moral para nuestro país”.

“Lamentablemente, detrás de estas decisiones se podría estar escondiendo el real propósito de todo esto, que es reconstruir a Punta Peuco como una cárcel privilegiada para criminales de lesa humanidad. De ser así sería un retroceso histórico y una vergüenza moral para nuestro país”, añadió la parlamentaria.

Por su parte, la diputada Lorena Fries (Frente Amplio) criticó la forma en que se adoptó la medida y aseguró que “siguen haciendo las cosas de manera opaca, poco transparente, sin asumir públicamente las decisiones que toman. No es lo que espero de un gobierno, incluso cuando es de ideas opuestas a las mías”.

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