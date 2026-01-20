Oficialismo advierte intromisión de contralora Dorothy Pérez en debate por reajuste al sector público

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, emplazó a la contralora general de la República (CGR), Dorothy Pérez, luego que advirtiera que los fondos de emergencia podrían no ser suficientes para cubrir el reajuste al sector público debido a los incendios que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.

En conversación con radio Cooperativa, la dirigente del PC le pidió a la contralora "con mucha humildad y respeto, (que) sería bastante bueno para la propia institución que en materias que no son de su estricta competencia ella sea fiel a lo que ha dicho durante todo este tiempo, que es cumplir su labor y no extralimitarse en juicios que están fuera de lo que le corresponde regular a la Contraloría, que es que se cumplan de la mejor manera posible los actos administrativos".

“Es legítimo, cualquiera puede tener opinión; lo complejo es que la contralora no está acá para dar opiniones sobre economía ni sobre el Presupuesto”, añadió.

Además, recordó que el reajuste afecta a quienes enfrentan la crisis en primera línea. "Le estamos diciendo a los mismos funcionarios públicos que están trabajando hoy día en la emergencia que no van a tener reajuste. Es decir, a quienes hoy día vanagloriamos, incluido Carabineros, a ellos les dicen que no y les cierran la puerta en la cara a aumentos salariales", argumentó.

Por su parte, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, señaló que "probablemente los dichos (de Pérez) fueron más allá de las atribuciones", y sostuvo que “se interpretó, por lo menos, es que o hay recursos para enfrentar la emergencia o hay recursos para el reajuste. Sería una cosa bien absurda que no existiera reajuste”.

El dirigente mencionó que “el tema fiscal no lo lleva la Contraloría. Una cosa es que vea los temas administrativos, pero en ese caso está el Consejo Fiscal Autónomo y desde luego el Ministerio de Hacienda y la Dipres”.

“El rol de la Contraloría es fundamentalmente la legalidad de los actos y también temas administrativos, pero de ahí a que la Contraloría vaya a determinar si hay capacidad o no para hacer un reajuste yo creo que no es lo adecuado”, añadió.

El timonel del PPD reconoció que existe una "estrechez fiscal" y remarcó que "nuestra responsabilidad también es con los trabajadores públicos, por eso tenemos que arribar el día de hoy a una buena solución".

En tanto, el diputado socialista Leonardo Soto afirmó que "cuando una contralora se inmiscuye en decisiones de mérito político, lo que hace es politizar su cargo, y eso no ha ocurrido nunca antes en la historia de la Contraloría General de la República”.

“Si bien ha cambiado varios criterios de fiscalización que nosotros compartimos, que exista algún indicio de estarse inmiscuyendo en decisiones políticas no es bueno para el Estado chileno, ni para la República, ni para las personas”, precisó.

OPOSICIÓN

Desde la oposición, el diputado republicano Agustín Romero argumentó que "sería bueno que se estudiaran un poco cuáles son las atribuciones de la Contraloría General de la República, porque una parte es la fiscalización de los actos de Gobierno, pero lo otro es la contabilidad administrativa de la nación".

"Cuando el contralor (Jorge) Bermúdez inventó este concepto de la confianza legítima y los dos años, la Contraloría era súper buena, y el contralor no tiene por qué legislar, no tiene por qué inventar plazos. Eso sí que fue un escándalo", indicó.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, manifestó que "la contralora tiene que velar por el buen uso de los recursos públicos. Por supuesto que, si estamos en una situación de déficit fiscal, aparentemente por cerca de 800 o 900 millones de dólares al año, eso implica un problema en el control de los recursos públicos. Lo que ella hace es una advertencia respecto a que este tema tiene que resolverse, y creo que eso es pertinente".

