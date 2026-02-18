Obtienen la primera condena por contrabando de dinero detectado en aeropuerto de Santiago

El Fiscal Jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, obtuvo una sentencia condenatoria contra un hombre chileno de 27 años por el delito de contrabando de dinero, convirtiéndose en la primera condena lograda por dineros ingresados ilegalmente a través del Aeropuerto de Santiago.

A través de un procedimiento abreviado, el Ministerio Público obtuvo ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago una pena de 541 días de presidio; el pago de una multa de $5.340.000 y el comiso (incautación) de US$20.700.

El imputado ingresó al país en abril de 2024, desde Los Angeles (Estados Unidos), portando de forma oculta la suma de US$ 30.700, que no informó a las autoridades respectivas.

Los dólares estaban repartidos en distintas partes de su vestimenta y en su equipaje, lo que fue descubierto por personal aeroportuario, cuando al revisar su maleta se encontraron distintos fajos de billetes de 100 dólares escondidos en calcetines y otros elementos.

La defensa del sujeto indicó que su defendido, quien no tenía antecedentes penales, se dedicaba a la venta de artículos a través de redes sociales, y que por ello viajaba a Estados Unidos para comprar objetos que luego revendía.

El delito de contrabando de dinero es una figura relativamente nueva, -rige desde noviembre de 2023-, y está descrito y sancionado en la Ordenanza de Aduanas.

La normativa, que apunta a prevenir el lavado de activos, obliga a toda persona que ingrese al país a declarar sumas superiores a US$ 10.000, ya sea en dinero en efectivo, como en instrumentos negociables al portador.

