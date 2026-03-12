Ministro Alvarado destaca decretos de Kast: Poduje liderará reconstrucción y se activará “Escudo Fronterizo” en el norte

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a los seis primeros decretos que José Antonio Kast firmó como jefe de Estado, poniendo especial énfasis en la reconstrucción en las zonas afectadas por incendios y a la seguridad en el norte del país.

“Tenemos un desafío enorme en la zona del Biobío y también en la reconstrucción que quedó pendiente por los incendios del 2023 en Viña del Mar”, señaló Alvarado en entrevista con 24 Horas.

“Y lo que hace ese decreto es traspasar la presidencia del comité de emergencia al ministro de Vivienda (Iván Poduje), ya que hace un par de años atrás el gobierno saliente determinó radicar ese proceso en el Ministerio de Desarrollo Social”, agregó el nuevo ministro.

Y explicó que atendida la primera etapa de la emergencia en ambas zonas los esfuerzos del Ejecutivo se van a centrar la reconstrucción. “En ese sentido el ministro de vivienda, Iván Poduje, va a ser quien va a tener la misión de liderar este proceso. Los tiempos y los plazos oportunamente los dará conocer el ministro de vivienda, pero nosotros queremos ser muy claros y muy transparentes con la ciudadanía”.

“Cuando una persona sufre producto de un incendio en su vivienda, que es el trabajo y el esfuerzo de toda una vida, hay una angustia muy grande en la familia y esa angustia no puede ser alimentada por la incertidumbre. Y es la misión y la labor del gobierno, en este caso a través del ministro Poduje, entregarles certezas en los plazos de reconstrucción”, afirmó y agregó que todos los avances irán siendo informados a los afectados.

Asimismo, dio a conocer varias acciones que serán puestas en marcha, entre ellas el trabajar con Bienes Nacionales un programa de saneamiento express de títulos con el propósito de poder iniciar las faenas de reconstrucción y “reconstruir en los mismos términos en muchos sectores poblacionales que tenían ya autorizaciones de las direcciones de obras correspondientes”.

El jefe gabinete del nuevo Gobierno se refirió, también, a los decretos firmados por Kast en materias de seguridad fronteriza y en la implementación del denominado “Escudo Fronterizo”, tras ser consultado sobre cuáles serían las acciones concretas en este ámbito, en especial en el apartado de las barreras físicas.

“Básicamente, la primera acción concreta fue la firma del decreto que nombra al comisionado de la Macrozona Norte (el vicealmirante (r) Alberto Soto Valenzuela), que tiene como misión principal coordinar a las delegaciones regionales el trabajo operativo de otros servicios públicos, de manera tal de concentrar los esfuerzos”, señaló Alvarado.

Y añadió que “el segundo término da una instrucción expresa al señor comandante en jefe del Ejército (general Pedro Varela) con el propósito de que en los próximos días le puedan entregar un plan concreto de acción que va destinado, tal como señaló el presidente de la República, a tener refuerzos de personal en la zona fronteriza”.

“Queremos hacer menos transitable esa área, para que el ingreso al país sea más dificultoso, más difícil, dotar de los medios tecnológicos”. Además de aclarar que acá también se usarán zanjas, cuyos trabajos se van a ver a partir de la próxima semana, “a partir de lunes o martes”, contó.

Según el ministro Alvarado, “el objetivo final es que esa frontera, que hoy día es totalmente porosa desde el punto de vista del ingreso de personas al país de manera irregular, paso a paso se vaya cerrando, vaya siendo más dificultoso, y tener un mejor control del ingreso ciudadano al país”.

Una medida que además incluirá reforzar algunos servicios públicos, ya que “en los pasos fronterizos no solamente está la policía, no solamente están las fuerzas armadas colaborando”, donde se encuentran incluidos los servicios del ministerio de Agricultura, como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y servicios que dependen de Hacienda, como aduanas.

“Esa misión de coordinación y ese trabajo será encomendado al Ejército de Chile. Esperamos que pronto empiece a dar resultados, disminuya el ingreso regular de inmigrantes al país y podamos ir controlando nuestra frontera de mejor manera”, afirmó Claudio Alvarado.

En la entrevista también fue consultado por la situación del carabinero Javier Figueroa, internado con riesgo vital en el hospital de Puerto Montt después de ser baleado en Puerto Varas.

“Es una herida que se infringe a todos y cada uno de los chilenos”, aseguró Alvarado y apuntó a que espera que las investigaciones que “hoy día se llevan en reserva, para asegurar o garantizar la probabilidad de éxito de la investigación, puedan pronto arrojar resultados”.

“En la medida que se tenga personas de interés o que se detenga personas que efectivamente hayan cometido esta acción en contra del carabinero, puedan ser llevados pronto a los tribunales de justicia, ser juzgados dentro del Estado de Derecho, y si son declarados culpables tengan una pena extra”, detalló.

Y luego aseguró: “Basta de impunidad, basta de hacer y deshacer en contra de la autoridad policial, y esperamos que la familia tenga dentro del dolor por lo menos saber, pueda conocer que los responsables puedan ser detenidos pronto”.

PURANOTICIA