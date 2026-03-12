Vocera de Gobierno por ataque a Rodrigo Rojas Vade: “Es una noticia horrible que demuestra la emergencia de seguridad en Chile”

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió al ataque que sufrió el exintegrante de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Vade, quien fue encontrado con lesiones que lo tienen en riesgo vital.

En conversación con Radio Infinita, Sedini señaló que "es una noticia tremenda, horrible y la verdad es que esperamos tener todas las antecedentes a disposición para que la justicia pueda avanzar y esto lamentablemente es una más de las situaciones que nos demuestran que en Chile estamos en una emergencia de seguridad".

La secretaria de Estado manifestó que "están pasando cosas que son inaceptables y que se requiere tomar medidas".

"Tenemos que ser muy responsables en este tipo de situaciones, esperar todos los antecedentes y que la justicia actué de manera adecuada y nosotros confiamos en las instituciones", indicó.

Sedini explicó que "hay protocolo, el Ministerio de Seguridad ahí es el primer encargado de obtener esta información porque se relaciona con las instituciones y se involucra en la investigación con carabineros".

En cuanto al ataque, la ministra comentó que "pasando tan poco tiempo hay muchas especulaciones, se hacen distintos análisis, pero aquí siempre hay que partir siendo responsables y tener todos los antecedentes y a partir de eso avanzar".

PURANOTICIA