Maite Orsini se defiende ante denuncias de Mejor Niñez: "Se filtraron estos antecedentes falsos"

La controversia se originó tras la emisión de un reportaje de T13, donde se abordó el vínculo entre la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, y una adolescente perteneciente a la red de protección de Mejor Niñez.

Según el medio, la parlamentaria habría intentado ser considerada como familia de acogida, proceso que -de acuerdo con los antecedentes expuestos- no prosperó.

La publicación sostuvo, citando documentos, que durante la formación del vínculo se habrían producido diversas situaciones cuestionadas: suspensión de visitas, el envío de su expareja Jorge Valdivia a retirar a la menor desde el colegio sin autorización, entrega de dinero y la presunta facilitación de un vaper con marihuana.

También se indicó que desde la jefatura de gabinete del servicio se habría advertido a la dirección que en febrero de 2023 Orsini no habría cumplido con visitas presenciales, limitando el contacto a llamadas telefónicas.

Ante este escenario, la diputada reconoció esta jornada en rueda de prensa mantener una relación con la adolescente, pero desmintió haber sido formalmente evaluada como familia de acogida. “Jamás he sido evaluada para ser familia de acogida en el servicio de Mejor Niñez, por tanto, jamás nadie me ha negado dicha posibilidad”, afirmó.

Además, anunció que recurrirá a instancias legales: “Voy a presentar un requerimiento ante el Consejo Nacional de Televisión y voy a presentar una querella penal en contra de quienes resulten responsables por esta filtración y por estas mentiras. Espero que esa querella vaya dirigida al director del servicio, si es que de su servicio se filtraron estos antecedentes falsos, y también va a ser nominativa al diputado (Juan) Irarrázaval (Republicanos), que fue quien recibió ese oficio reservado y es la única persona que debió haber tenido acceso a aquella”.

En cuanto a los episodios mencionados en el reportaje, Orsini defendió su actuar y aludió al rol de su entonces pareja. “Ciertas situaciones que se señalan ahí son propias de quien ejerce el cuidado de una menor. Me imagino que todos quienes son padres o cuidadores en algunas oportunidades no han alcanzado a llegar a la hora correcta al colegio y le han pedido a su pareja, que pueda ayudarle con ese cuidado, siempre debidamente informado”, sostuvo.

La diputada rechazó de manera categórica haber facilitado el consumo de drogas y reivindicó la reserva con que ha manejado el vínculo: “Yo amo a esa niña, la quiero, la cuido, la protejo hace años. Jamás la expondría a consumo de droga. Jamás la expondría a ninguna situación que la vulnere y es por eso que he mantenido ese vínculo con ella en reserva durante todo este tiempo”.

Respecto del uso de su tarjeta bancaria, explicó: “Efectivamente, en alguna oportunidad yo le pasé mi tarjeta para que ella comprara útiles escolares, los que compró. Luego entregó esa tarjeta a las tías de la residencia, todo debidamente informado”.

También abordó su salida del país en febrero de 2023: “durante el mes de febrero yo salí del país, estuve fuera de Chile durante todo el mes. Por supuesto que lo informé, la niña no se quedó esperándome. Yo salí del país, lo informé y la niña lo sabía, la residencia lo sabía”.

