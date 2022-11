"Nunca hablé de armas": Daniel Jadue se defiende de las críticas en su contra por idea de crear "frentes antifascistas"

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se refirió a los cuestionamientos y críticas en torno a la idea de crear "frentes antifascistas" con el fin de "poder pararlo en cualquier parte del mundo donde se levante".

En entrevista con CHV Noticias, el alcalde lamentó que "quienes leyeron la declaración, o quienes la vieron, tengan su cabeza llena de armas. Nunca hablé de armas, ni de frentes armados. Esas declaraciones están en quienes lo leyeron, no en quien lo dijo".

Por otro lado, la autoridad comunal señaló que "en nuestro país hemos hecho 'frentes antifascistas' en varias oportunidades, siempre cuando el fascismo ha estado ad portas de llegar al poder, acá o en otras partes del mundo".

"Por lo tanto, creo que es absolutamente razonable pensar que con los desafíos que tiene el mundo del futuro, van a empezar a surgir frentes políticos antifascistas en todo el mundo, como ya está pasando", aclaró el jefe comunal.

Sus comentarios fueron emitidos en su programa de Youtube "Sin Maquillaje", y le trajeron varias críticas desde la oposición y el oficialismo.

En ese contexto, el diputado Andrés Longton (RN), apuntó a que esto "es parte de los delirios del alcalde Jadue, vive en una guerra interna de la cual no puede salir".

Del mismo modo, el senador Juan Ignacio Latorre de Apruebo Dignidad, no compartió la idea, y dijo que "entiendo que es una opinión personal del alcalde, no es una política oficial del PC, por lo menos no lo han planteado a Apruebo Dignidad ni al oficialismo".

PURANOTICIA