Gobierno valora avance de la Ley de Aborto Libre y esperan a que el próximo Gobierno no lo vete

Tras la aprobación en general el proyecto de ley de aborto libre, que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género (s), Claudia Donaire, valoró el respaldo en general del proyecto y comentó que espera que el próximo gobierno no lo vete.

“Estamos conformes con el avance que hemos tenido en el Congreso. Siempre uno quiere más, pero sabemos que existen márgenes, especialmente cuando se trata de temas complejos que requieren diálogo y construcción de acuerdos”, sostuvo la ministra subrogante.

Asimismo, la secretaria de Estado sostuvo que “como Gobierno vamos entrando en nuestra etapa final, por lo que esperamos que este debate no se cierre ni se vete con el cambio de Gobierno, como ha ocurrido históricamente; porque las mujeres y niñas no pueden seguir esperando. Es por eso que consideramos fundamental darle continuidad a esta iniciativa”.

El proyecto seguirá su discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. En esta etapa se abrirá el plazo para la presentación de indicaciones por parte de las y los parlamentarios.

Tras esa etapa y su eventual despacho, la iniciativa podría pasar a la Comisión de Constitución para continuar con su tramitación legislativa.

