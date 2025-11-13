Nuevo embajador de EE.UU, Brandon Judd, llega a Chile: "Es un honor y un privilegio estar de regreso"

El nuevo embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd, llegó a Chile tras ser designado en el cargo por el presidente Donald Trump, y confirmado por el Senado estadounidense.

A través de su cuenta de X, Judd destacó que “hoy regreso a Chile para comenzar una nueva etapa de mi vida como representante de los Estados Unidos. Es muy especial para mí llegar nuevamente a este país que marcó mi historia, el mismo lugar donde hace tantos años trabajé como misionero. Volver ahora con esta misión, es un verdadero honor y un privilegio”.

En el vídeo que acompaña la publicación, el diplomático señaló que “estoy aquí como enviado personal del Presidente Trump a la República de Chile. El principio que me guiará durante mi misión será hacer que Estados Unidos sea un país más seguro y próspero, y realizar esto en colaboración con el pueblo chileno”.

Judd manifestó que “quise comenzar mi misión como embajador en la Ligua porque es un lugar especial para mí. En la década de los 90, estuve aquí como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”.

Asimismo, expresó que es “un honor y un privilegio estar de regreso. Mucho ha cambiado en Chile en 30 años, pero el espíritu acogedor y amistoso del pueblo chileno siempre se mantendrá intacto”.

“Espero en esta nueva etapa seguir conociendo a su gente, su cultura, su belleza, y aprender aún más de este país que ya siento tan cercano”, concluyó.

