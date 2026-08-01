Nuevo balance del sistema frontal: 59 personas se encuentran damnificadas, 48 albergadas y 611 aisladas

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregaron un nuevo balance del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, tanto de la situación actual que enfrentan diversas regiones, como las proyecciones meteorológicas dentro de las próximas horas en la zona afectada.

A nivel nacional de acuerdo a las últimas cifras entregadas, son 59 personas las que se encuentran damnificadas, 48 albergadas, 611 aisladas, 6 viviendas destruidas, 24 con daño mayor, 575 con daños menores y otras 449 en evaluación.

La región con mayor afectación hasta el minuto sería la región de Los Lagos, la que debido al desborde del río Bueno, mantiene a 300 personas aisladas en la comuna de San Pablo.

Por otro lado, la región del Bío Bío también registra el desborde del río Andalién, lo que mantiene con Alerta Roja a toda la comuna de Concepción, mientras que en la comuna de Alto Bío Bío rige Alerta Amarilla por la crecida del embalse Ralco, además de interrupciones de rutas en Los Ángeles, Nacimiento, Hualqui, Santa Juana y Curanilahue.

Las lluvias persistentes en la región de Los Ríos han provocado remociones en masa, el aumento de caudales e inundaciones en sectores de Valdivia, Mariquina, Panguipulli y La Unión.

La región de La Araucanía presenta afectaciones en el tramo de Angol a Purén, así como en sectores de Loncoche, Pitrufquén, Curarrehue y Toltén, donde incluso en las últimas horas se activó la mensajería SAE.

El actual sistema frontal que afecta a la zona ya se encuentra en retirada hacia el lado argentino, de acuerdo a lo informado por las autoridades, a quienes les preocupa el nuevo sistema frontal que estaría entrando a territorio nacional, con precipitaciones durante este sábado en las regiones de Ñuble y Aysén, las que se prevén se extiendan para la noche de este sábado entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico de la Armada también emitió un aviso de nubes que podrían generar tornados entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos, además la probable generación de trombas marinas en el mismo sector.

Bajo este contexto, las autoridades hicieron un enfático llamado a la precaución durante este fin de semana, sobre todo en los sectores precordilleranos. “Los suelos están saturados, hay riesgo de remociones en masa”, indicó Cebrián. Mientras que Pavez sostuvo que el Gobierno ya se encuentra en plena fase de reconstrucción, con coordinación entre el Ministerio del Interior, junto a los ministerios de Hacienda, Obras Públicas y Vivienda.

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