Carabineros detiene a banda juvenil tras robo armado de vehículo en Pudahuel

Carabineros de la 44ª Comisaría de Lo Prado detuvo a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, quienes minutos antes habían protagonizado un asalto armado contra una mujer en Pudahuel para robarle su vehículo.

El hecho ocurrió a eso de las 07:00 horas del viernes, cuando se recibió una denuncia por disparos en la intersección de las calles 9 de Julio y Necochea. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con cinco individuos que descendían apresurados de dos automóviles en los estacionamientos de los blocks habitacionales.

Al notar la presencia policial, el grupo intentó darse a la fuga corriendo en distintas direcciones, sin embargo, la rápida reacción del personal policial permitió interceptar y capturar de manera inmediata a tres de los involucrados.

Asimismo, activaron un trabajo de inspección a los vehículos abandonados en el lugar; el primero, un Hyundai, arrojó un encargo vigente por el delito de robo con intimidación con fecha de este mismo viernes 31 de julio.

El segundo automóvil, un MG modelo ZS, no registraba encargo por robo en el sistema por lo que una patrulla se dirigió inmediatamente al domicilio asociado a la patente del vehículo. Fue allí donde descubrieron que había sido robado a su dueña escasos minutos antes en el sector de Laguna Sur. La víctima relató cómo los delincuentes la habían intimidado violentamente con armas de fuego para arrebatárselo.

El mayor Cristian Galaz, comisario de la 44ª Comisaría Lo Prado, detalló que “Carabineros es alertado por la Central de Comunicaciones por un grupo de personas que, al parecer, estarían efectuando disparos injustificados. Gracias a un rápido accionar y un coordinado trabajo, se logró en forma inmediata la detención de tres antisociales, quienes se mantenían en dos vehículos con encargo vigente por el delito de robo con violencia e intimidación efectuado solo momentos antes”.

“A raíz de las diligencias se logró ubicar a la víctima, quien fue trasladada hasta el cuartel policial para efectuar las diligencias de reconocimiento de los autores del delito, logrando además la incautación de 2 armas de fuego, una de tipo pistola y otra de tipo revólver, ambas con su munición. Todos los antecedentes fueron entregados al Ministerio público quien dispuso el control de su detención”, puntualizó el mayor Galaz.

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