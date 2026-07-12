Nuevas lluvias en la Zona Central: Fenómeno de El Niño dejaría precipitaciones en gran parte del país

La próxima semana se esperan al menos cuatro sistemas frontales distintos que lleguen a gran parte del país, lo que traería consigo precipitaciones importantes hacia el final de la semana, principalmente a la zona central, incluida la Región de Valparaíso y la Región Metropolitana.

Cabe recordar que el fenómeno de “El Niño" ya se encuentra presente en el territorio nacional, lo que modifica las condiciones atmosféricas, y además, de acuerdo a lo explicado por expertos, traería como consecuencia que las precipitaciones comenzarán a ser más frecuentes, sobre todo en sectores de mayor altitud, lo que elevaría el riesgo a aluviones en zonas cordilleranas.

Uno de los eventos meteorológico estaría en pleno desarrollo en el Océano Pacífico, por lo que en cosa de días ya estaría presente en territorio continental. “Podría dejar montos de precipitación mayores a los 100 mm acumulados durante un periodo de 3 a 4 días en la zona desde la región de Antofagasta hacia el sur”, indicó Roberto Rondanelli, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile en conversación con LUN.

Lo más esperado es que las intensas lluvias comiencen a partir de este miércoles, y se extiendan hasta el domingo, lo que traería además de vuelta las bajas temperaturas.

Por otro lado, de acuerdo a lo expuesto por meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, las precipitaciones “se intensificará en el transcurso del miércoles, dejando lluvias fuertes desde parte de la costa de Maule, pasando por Biobío y el interior de la región de La Araucanía”.

Luego, un nuevo frente de mal tiempo afectaría a la zona central del país según expuso, el que aseguró se espera que “afecte a la totalidad de la zona central con lluvia fuerte y abarque hasta el centro norte durante el jueves”.

“El viernes esta actividad se extenderá desde Atacama hasta O’Higgins, en todos los casos será un evento extremo con lluvia fuerte a intensa, acorde a la estadística de cada región”, añadió el meteorólogo de Megatiempo, para luego señalar que “el sábado llegaría otro pulso, derivado de un nuevo centro de baja presión, que llevaría más precipitaciones intensas al sur de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana”, el que se espera que incluso persista hasta el lunes 20 de julio.

PURANOTICIA