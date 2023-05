"Nos parece una desfachatez": Vocera de Gobierno responde a críticas de las isapres por ley corta y descarta "perdonazo"

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo; junto a sus pares de Salud, Ximena Aguilera, y de Justicia, Luis Cordero, abordaron las repercusiones que ha tenido la presentación de la ley corta de isapres que busca materializar el fallo de la Corte Suprema.

Desde La Moneda y tras una reunión de comité político, Vallejo sostuvo que “nos parece una desfachatez, las isapres no pueden pretender que el gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema. Si nosotros hubiéramos querido una quiebra generalizada de las isapres, hubiéramos mandatado al cumplimiento y aplicación inmediata del fallo, y no estamos haciendo eso”.

Luego acusó que "aquí no hay ni habrá espacios ni a salvatajes ni a perdonazos. Lamentablemente lo que está pidiendo la Asociación de Isapres y la UDI el día de hoy es que el Gobierno no acate un fallo de otro poder independiente del Estado que es la Corte Suprema".

En esta línea, explicó que según las solicitudes el no cumplimiento del fallo implicaría "el salvataje es que la crisis que han generado las isapres la paguen los impuestos de los chilenos y chilenas” y en segundo lugar "un perdonazo significaría que a los usuarios de las isapres no se les responda respecto a años de cobros indebidos u abusivos en torno a sus planes".

"Para evitar eso el Gobierno lo que ha establecido es un proyecto de ley corta justamente para darles el plazo que se requiera a las isapres en poder presentar un plan de cumplimiento y pago de acuerdo a su propia realidad", enfatizó Vallejo.

Además, indicó que con esto se está trabajando en "el fortalecimiento de Fonasa, porque ya como un administrador de un fondo de cotizaciones en materia de salud está recibiendo nuevos cotizantes de las isapres".

"Si no la fortalecemos ahora, si no modernizamos ahora, si no abrimos la posibilidad de seguros complementarios ¿Cómo vamos a poder responder de mejor forma a aquellas personas que hoy día están en la isapre y están migrando a Fonasa actualmente?", precisó la secretaria de Estado.

En tanto, la titular de Salud comentó que "nosotros lo que hemos hecho con nuestra propuesta de proyecto de ley es primero manifestar una voluntad del Ejecutivo de dar un curso al cumplimiento de esta sentencia que entendemos que es compleja del punto de vista financiero".

"Lo que nosotros queremos con este proyecto de ley es dar condiciones para una sostenibilidad y una viabilidad de sistema, nosotros no estamos planteando que con el proyecto de ley vayan a ir a la quiebra", añadió Aguilera.

Por su parte, el jefe de la cartera de Justicia indicó que "se ha sostenido que el proyecto es un engaño, se ha sostenido que el Ejecutivo va más allá del fallo, quiero decir que ambas afirmaciones son completa y absolutamente incorrectas".

"Desde el año 2015 hasta hoy, todos los presidentes de la Corte Suprema, en sus discursos inaugurales del año judicial del 1 de marzo, han advertido el colapso del sistema judicial de los recursos de protección en materia de isapres", dijo Cordero.

En ese sentido, complementó que "de acuerdo a la jurisprudencia acumulada, desde el año 2015 hasta hoy los afiliados han obtenido sentencias favorables en el 83% de los casos. Es decir, la sentencia de la Corte Suprema -a requerimiento de las propias isapres en los alegatos que se reformularon en estos casos- dio una solución permanente".

"Otra cosa distinta es que se quiera omitir por parte de las isapres la forma y modo en que han gestionado sus estrategias judiciales en aproximadamente la última década desde que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores", concluyó la autoridad de Gobierno.

PURANOTICIA