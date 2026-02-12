"Nos hace un daño tremendo": Senador Núñez cuestiona a Jadue por "descalificaciones" a ministros militantes del PC

El senador Daniel Núñez (PC) cuestionó las declaraciones de Daniel Jadue en contra de los ministros del Presidente Gabriel Boric que pertenecen a la colectividad.

El exalcalde de Recoleta primero atacó a la titular de la cartera de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, y luego a Jaime Gajardo (Justicia), después fue el turno del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, lo que terminó de colmar la paciencia del congresista, quien le respondió al exjefe comunal por redes sociales.

“Se han hecho habituales las intervenciones públicas del compañero Daniel Jadue, donde descalifica y agrede a militantes del partido”, publicó.

Luego agregó que "primero fue Camila Vallejo y Jaime Gajardo Falcón, ahora le tocó a Nicolás Cataldo. Esto debe parar. Nos hace un daño tremendo", publicó.

La última crítica de Jadue fue por la participación del ministro Cataldo en el Congreso Futuro de Marruecos de 2024.

"Me sigue llamando la atención la tremenda hipocresía de algunas autoridades políticas, de todo el mundo (…) su falta de consistencia y coherencia", dijo en el programa de streaming “Barbarroja”, conducido por el exconvencional constituyente del PC, Hugo Gutiérrez.

Añadió que "en ese último congreso hubo varias altas autoridades de Gobierno, del Ministerio de Educación, que no sé si se habrán enterado de que Marruecos es una monarquía absoluta, que no hay libertad de nada y que además mantiene una ocupación militar desde hace varias décadas (…) violando derechos humanos".

