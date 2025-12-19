Noam Titelman valora autocrítica de Jackson y llama al progresismo a reconectar con la clase media: "Tienen que descubrir la manera de hablarle"

Noam Titelman, uno de los fundadores del Frente Amplio, analizó la reciente autocrítica de Giorgio Jackson tras la derrota del progresismo en las elecciones presidenciales. Valoró el documento como un hito necesario.

“Se nota que es una autocrítica de verdad porque duele, y las autocríticas que no son dolorosas no son autocríticas”, señaló, destacando que el texto aborda errores simbólicos como la “superioridad moral” y la lectura fallida de los tiempos políticos durante la Convención Constitucional.

En entrevista con T13 Radio, el economista analizó el estado actual del gobierno del Presidente Boric y los desafíos que enfrenta el sector para conectar con un electorado transformado por el voto obligatorio.

Titelman advirtió que el progresismo ha fallado en comprender las motivaciones de la clase media emergente, más marcada por la rabia contra las élites que por el miedo a la pobreza. “Es un mundo al que el progresismo y la izquierda tienen que descubrir la manera de hablarle o si no va a estar condenada a perder las próximas elecciones”, afirmó.

En un tercer momento, se refirió a la identidad de la izquierda frente a sus adversarios políticos. Sugirió que “el sector debe aprender de la consistencia mostrada por José Antonio Kast al defender posturas impopulares para ganar credibilidad. La izquierda tiene que aprender a quererse un poquito menos a sí misma y más a ese pueblo que quiere representar. Pero a veces hay alguna pelea que hay que atreverse a dar, aunque sea un tanto impopular”, planteó.

Además, Titelman abordó el tema de la seguridad y el orden público. Sostuvo que “defender estos conceptos no debe interpretarse como una claudicación ideológica, sino como parte integral de la democracia liberal”.

Al respecto, advirtió que, “si el sistema democrático no garantiza seguridad, la ciudadanía buscará alternativas autoritarias. La idea de que hay que defender el orden y la seguridad pública no es una concesión que se hace al otro lado, es parte integral de la defensa de la democracia liberal”, concluyó.

