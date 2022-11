"No vamos a aceptar condiciones": Gobierno afirma que no retirarán querellas por Ley de Seguridad del Estado contra camioneros

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lamentó que dirigentes de camioneros del sur y la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte hayan decidido mantener la paralización nacional tras la reunión entre ambas partes desarrollada este viernes en el Ministerio de Transporte.

Cristián Sandoval, presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, explicó que no llegaron a un acuerdo debido a que el Gobierno no retirará las querellas presentadas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) en el contexto de la movilización.

Al respecto, Monsalve explicó que "el Gobierno no va a aceptar condiciones en términos de que el Gobierno legítimamente use todas las facultades que el estado de derecho le da para garantizar el libre tránsito del país. Por lo tanto, no va a mantener un proceso de acuerdo donde esa condición esté puesta en la mesa".

La autoridad detalló que han presentado 31 querellas por LSE en ocho regiones, desde Arica hasta O'Higgins. Indicó que hay 12 detenidos, cuatro en Arica, uno en Alto Hospicio, dos en Antofagasta y cinco en Coquimbo.

Respecto al encuentro con los dirigentes, explicó que "se habló de una zona de descanso, estuvo el ministro del Transporte sobre la mesa, el subsecretario de Obras Públicas en la mesa, garantizamos trabajar para garantizar 12 zonas de descanso segura en la ruta 5 Norte, se había comprometido construir en 2023 seis estacionamientos, habíamos comprometido un plan operativo de seguridad".

A ello sumó que se propuso "garantizar iluminación en materia de movilidad total en la ruta 5 Norte desde Santiago hasta Arica en 2023-2024, y comprometido partir en 2023 con aquellos lugares que fueran más prioritarios para el sector del transporte".

"Hemos hecho un esfuerzo, hemos buscado responder a las demandas razonables detrás del movimiento. Pero llegó el momento de que los dirigentes tomen la decisión de deponer el paro", recalcó.

Monsalve acusó que el paro "no tiene fundamento que lo justifique. Detrás del paro han habido planteamientos que el Gobierno ha abordado y respondido, tanto en materia de seguridad pública, preocupación que consideramos legítima, y como legítima hemos dado respuesta".

Además, indicó que en materia de alza de combustible, "creo que todos conocemos las medidas que el Ministerio de Hacienda ha comprometido, entre ellas el congelamiento del precio del diésel por tres meses, y 1.500 millones de dólares para complementar el Mepco".

Sobre la reunión con la Sociedad Nacional de Agricultura y otras agrupaciones similares, el subsecretario explicó que el con el paro "se afecta a las empresas productivas y a quienes trabajan en esos sectores, en un momento donde el país y el mundo viven situaciones complejas, en las que tenemos que cuidar el país y haciendo esfuerzos para mantener un camino de reactivación económica".

"Lamentablemente, el paro de camioneros también afecta el abastecimiento de la población. Particularmente en el norte, hay 55 estaciones de servicio con problemas de abastecimiento, hay 30 que ya no tienen abastecimiento de combustible. Y hacemos un recuento, todas las cadenas de supermercados ya, en algunos casos, tienen algunos establecimientos en la zona norte porque no tienen el abastecimiento suficiente", añadió.

En relación a la cantidad de transportistas movilizados, señaló que "tenemos el recuento de que hay 58 puntos donde hay presencia de camioneros en rutas. Si uno quisiera saber cuantos camiones hay, aproximadamente, en esos 58 puntos, sumados hay cerca de 1.700 camiones".

De esta manera, anunció que "el Gobierno tiene la obligación de garantizar el normal abastecimiento del país. Por tal razón, vamos a tener en unos minutos una reunión que voy a presidir con Carabineros y la PDI".

Por otro lado, Monsalve se refirió a la polémica declaración del coronel de Carabineros Juan Jiménez, de la Prefectura Santiago Norte, quien dijo que no han habido instrucciones de retirar a los camioneros y que debían resguardar el correcto desarrollo de la manifestación.

Sobre aquello, el funcionario de Gobierno dijo que "la declaración fue aclarada, primero por el general Carlos González, jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, y posteriormente fue aclarada aún más por el general Enrique Monrás, director de Orden y Seguridad".

"La instrucción de Carabineros obviamente es despejar las rutas si son ocupadas, es la prioridad para que la gente pueda transitar, y que además el transporte de carga que está funcionando y que no se le permite pasar, porque aquí hay camiones que quieren ir a abastecer a los supermercados, llevar los combustibles a las estaciones de servicios, que llevan los conteiners para la exportación de frutas, lo que ocurre es que a esos camiones otros camioneros no los dejan pasar", recalcó.

En esa línea, explicó que retirar a los camiones de la berma es "un desafío de envergadura". "Es una decisión que estamos en condiciones de tomar, las vamos a tomar en aquellos lugares que consideremos necesarios y estratégicos", adelantó.

