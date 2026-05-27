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Detienen a dos "peloteros" extranjeros tras ser sorprendidos lanzando objetos a la ex Penitenciaría

Detienen a dos "peloteros" extranjeros tras ser sorprendidos lanzando objetos a la ex Penitenciaría

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Los sujetos fueron interceptados por Carabineros tras intentar fugarse en un vehículo. En el procedimiento se incautaron teléfonos celulares, artículos electrónicos y alimentos que pretendían ingresar al recinto de Santiago.

Detienen a dos "peloteros" extranjeros tras ser sorprendidos lanzando objetos a la ex Penitenciaría
Miércoles 27 de mayo de 2026 11:55
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Carabineros detuvo a dos sujetos de nacionalidad extranjera que fueron sorprendidos lanzando objetos prohibidos al interior de la ex Penitenciaría de Santiago.

El procedimiento se registró durante la tarde del martes, mientras personal policial realizaba patrullajes preventivos por calle Centenario en dirección al poniente. Posteriormente, al retomar por calle Club Hípico, a la altura de Pedro Montt, los funcionarios detectaron a dos individuos arrojando diversos elementos hacia el recinto penitenciario.

Al advertir la presencia policial, los sujetos abordaron un vehículo con la intención de darse a la fuga. Sin embargo, fueron interceptados y detenidos en la intersección de Carlos Valdovinos con Bascuñán Guerrero.

Tras la fiscalización del automóvil, Carabineros encontró artículos electrónicos, teléfonos celulares y alimentos, elementos que fueron incautados para su análisis.

Las especies quedaron a disposición de personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría Santiago Central, con el objetivo de determinar eventuales vínculos con internos del recinto penitenciario.

Ambos imputados quedaron a disposición del Ministerio Público.

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