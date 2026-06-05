"No es justo que a los que pueden pagar se les exima": alcaldesa Delfino advierte duro golpe a municipios por fin a las contribuciones

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, se refirió al debate sobre el eventual término del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años, advirtiendo sobre el impacto que una medida de este tipo podría tener en los ingresos municipales.

En conversación con Tele13 Radio, la jefa comunal destacó los acuerdos alcanzados durante el reciente encuentro de alcaldes y alcaldesas realizado en La Serena, donde se abordaron distintas materias de interés para los municipios, entre ellas la discusión sobre las contribuciones.

"En algún minuto había distintas voces y distintas opiniones respecto a temas relevantes, como la discusión en materia de contribuciones", señaló.

Delfino enfatizó que, frente a la reforma que actualmente se debate en el Congreso, los municipios lograron unificar criterios para defender los recursos que reciben a través de este mecanismo.

"Yo creo que acá lo importante es que ante una megarreforma que se está discutiendo en el Congreso y que eventualmente nos va a bajar recursos, el municipalismo, a través de su Asociación Chilena de Municipalidades, que acá está compuesta además por alcaldes de distintos sectores políticos, geográficos, realidades, comunas más pequeñas, comunas más grandes, al final tenemos una sola voz", afirmó.

La autoridad comunal valoró el consenso alcanzado entre alcaldes de diversas sensibilidades políticas y territoriales.

"No es fácil ponerse de acuerdo en temas tan relevantes, y en este caso nos pusimos de acuerdo y tenemos una declaración conjunta aprobada unánimemente, que nos representa a todos”, destacó.

BENEFICIO FOCALIZADO Y NO UNIVERSAL

Respecto del contenido de la declaración, Delfino explicó que el acuerdo apunta a evitar que una eventual exención del pago de contribuciones se aplique de manera generalizada.

La alcaldesa detalló que el documento establece que “de manera muy mayoritaria dice que no es justo que a las personas que pueden pagar se les esté eximiendo del pago de contribuciones".

Asimismo, precisó que la postura de los municipios apunta a focalizar cualquier beneficio en quienes realmente lo requieran.

"Lo que dice la declaración es que esta política o este beneficio no tiene que ser universal. Se entiende que, a lo mejor, hay personas mayores que lo necesiten, porque ahora el gran número de personas mayores no paga contribuciones", indicó.

En esa línea, aseguró que actualmente la mayoría de los adultos mayores ya se encuentra exenta de este tributo, por lo que la discusión se concentra en un grupo más acotado de contribuyentes.

"Actualmente, las personas mayores que pagan contribuciones son las que perciben una remuneración mayor a 2 millones de pesos y tienen una casa con un avalúo fiscal mayor a 200 millones de pesos. O sea, la gran mayoría de personas mayores está exenta al pago de contribuciones. Esta es una política pública que va dirigida cerca de entre 200 y 300 mil personas mayores, de eso estamos hablando".

Las declaraciones de la alcaldesa se producen en medio del debate legislativo sobre una eventual modificación al sistema de contribuciones, una discusión que ha generado preocupación en los municipios debido al posible impacto que tendría en el financiamiento de los gobiernos locales.

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