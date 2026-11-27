Carabineros confirmó que el vehículo involucrado en el fatal accidente registrado durante la mañana de este viernes en la comuna de Santiago escapaba de un control en Ñuñoa, antecedente que ahora forma parte de la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

El accidente ocurrió cerca de las 5:30 horas en la intersección de avenida Matta con San Francisco, donde un automóvil blanco colisionó violentamente contra otro vehículo de color gris, en el que viajaba una mujer como pasajera.

Producto de la fuerza del impacto, la mujer de 34 años falleció, mientras que los conductores de ambos automóviles, de 46 y 25 años, respectivamente, resultaron con lesiones de gravedad.

Al respecto, el teniente Cristián Martin informó que "inicialmente se generó una persecución por personal municipal de la comuna de Ñuñoa y por lo que se está investigando habría evadido unos controles en dicha comuna".

En esa misma línea, añadió que "el personal municipal está siendo entrevistado por Carabineros en la Cuarta Comisaría de Santiago para verificar los antecedentes de este hecho".

Entre los antecedentes del caso, se informó que la víctima se dirigía a su domicilio a bordo de un vehículo de aplicación, cuando este fue impactado por el automóvil que escapaba de la fiscalización y que, según los primeros antecedentes, habría cruzado una luz roja.

En cuanto a los conductores involucrados, ambos son hombres de nacionalidad chilena y no registran antecedentes policiales. Además, mantienen su documentación al día, mientras que su eventual estado de intemperancia aún se encuentra pendiente de determinar.

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