"No debemos desviarnos de lo central": Ibáñez se refiere a debate de la reforma previsional sin abordar sus dichos contra Rincón

El diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) rompió el silencio luego de su polémica intervención en medio de la discusión de la reforma previsional y que generó un altercado con el partido Demócrata.

Al iniciar su intervención en la Cámara de Diputados, el oficialista le hizo un llamado a los parlamentarios a que “no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP Provida, porque ustedes aquí no tienen conflicto de interés y el Gobierno sí acogió su propuesta de 3 y 3 completita. Ustedes la pidieron y el Gobierno la timbró. Entonces, ¿por qué rechazar? Que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada”.

Y este jueves, el legislador se refirió a la tramitación de la reforma, pero no de lo ocurrido en la Sala.

"El día de ayer, gracias a un año completo de difícil tramitación, de un arduo trabajo de la ministra Jara y el ministro Marcel, de los parlamentarios que son parte de la comisión de Trabajo, por fin aprobamos la idea de legislar la reforma de pensiones que va a permitir mejorar las pensiones de millones de chilenos, ese es nuestro objetivo central, eso se logró con dificultad, pero avanzamos", comenzó.

Luego agregó que "pese a todas las diferencias legítimas con el partido Demócratas, no debemos desviarnos de lo central que es poner a las familias en el centro del debate".

"Así como lo hicimos durante mas de un año en la comisión de trabajo, en mesas de trabajo o en acuerdos a los que todos estamos llamados cumplir. Por su puesto que siempre estaremos, y estaré, dispuesto a conversar sobre la manera de hacer política, de mejorar en cualquier aspecto de ser necesario, porque eso es lo que chile hoy espera de nosotros, de la política, y nadie puede estar sobre aquello", sostuvo.

Finalmente, Ibáñez declaró que "vamos a continuar trabajando, en lograr los mayores acuerdos, estar a disposición y así llegar a que los pensionados y pensionadas logren sus anhelos, que es tener una pensión digna. No me cabe duda de que Demócratas, al igual que nosotros, va a poner ese objetivo, frente a cualquier otra discusión".

PURANOTICIA