Seis de cada diez adultos mayores en Chile aún no se han vacunado contra el neumococo, la bacteria que causa neumonía con mayor frecuencia.

De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), la cobertura alcanza apenas un 39,8% (82.460 de 207.095 personas) y se mantiene en torno al 40% o menos en 11 regiones, aquellas con cobertura más baja son Arica y Parinacota (23%), Antofagasta (30,1%), Atacama y Valparaíso (ambas con un 33,4%) y Los Ríos (35,3%).



La neumonía es una infección pulmonar que inflama las pequeñas cavidades donde se realiza el intercambio de aire, provocando síntomas como fiebre, dolor de pecho, decaimiento y dificultad para respirar.

Aunque puede ser originada por virus, bacterias u hongos, el neumococo (Streptococcus pneumoniae) es la causa bacteriana principal, siendo responsable de entre el 30% y el 50% de los casos en adultos y cerca del 20% en niños.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera un microorganismo prioritario debido a su creciente resistencia a los antibióticos.



Respecto a la baja vacunación, la Dra. Carolina Herrera, médica broncopulmonar, afirma que “es una brecha que podemos cerrar, porque las vacunas contra el neumococo son seguras y, para los grupos de riesgo, gratuitas. Además, tenemos que desmitificar que la neumonía es una patología solo del invierno: esta bacteria circula todo el año así que no hay que esperar al frío para protegerse”.



La falta de cobertura genera preocupación porque, con el paso de los años, el sistema de defensas del organismo se debilita y la presencia de enfermedades crónicas eleva el peligro. Las personas mayores concentran el 42% de los casos de Enfermedad Neumocócica Invasora (ENI), un tipo de infección grave que puede llegar a la sangre (sepsis).

Según el Dr. Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, el riesgo se triplica entre los 50 y 64 años y se multiplica por más de ocho en mayores de 65. A esto se suma que, según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y el Ministerio de Salud, los casos de ENI casi se duplicaron en el país entre 2022 y 2025: pasaron de 400 a 773 al año, elevando la tasa de 2 a 3,8 por cada 100 mil habitantes.



Los lactantes representan otro grupo de alto riesgo, pero para ellos existe una importante novedad: desde el 1 de septiembre de 2026, el calendario infantil incorporó la vacuna conjugada 20-valente (PCV20) a los 2, 4 y 12 meses, sustituyendo a la versión anterior (PCV13). Esta nueva formulación ofrece protección contra 20 variantes de la bacteria y ayuda a reducir la necesidad de recurrir a antibióticos contra gérmenes resistentes.



Las personas mayores pueden acceder a esta inmunización de forma gratuita en los Centros de Salud Familiar (Cesfam) y en centros privados en convenio a través del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI).

Por su parte, quienes viven con enfermedades crónicas o son pacientes inmunocomprometidos disponen de la Vacunación Especial (VE), cuyo esquema de dosis se indica mediante evaluación médica considerando la edad, el historial de vacunas y las condiciones de salud preexistentes.

“Vacunarnos nos protege a nosotros, pero también a quienes nos rodean, especialmente a los grupos de riesgo, como los niños pequeños y las personas mayores, que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente. Hoy, con la nueva vacuna que reciben los bebés, tenemos una muy buena noticia. Por eso, el llamado es a completar los calendarios de los más pequeños y a que los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas se vacunen sin esperar más”, concluyó la Dra. Herrera.

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