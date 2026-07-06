"Nadie habla de cambiar la jornada": ministro del Trabajo descarta propuesta para aumentar a 52 las horas laborales

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, descartó que el Gobierno esté impulsando un aumento de la jornada laboral a 52 horas, luego de la difusión de algunas interpretaciones sobre las propuestas elaboradas por la Mesa de Reactivación Económica.

En conversación con Cooperativa, el secretario de Estado sostuvo que es necesario revisar el documento antes de sacar conclusiones y aseguró que han circulado interpretaciones erróneas sobre su contenido.

"La Mesa de Reactivación Laboral entregó 22 propuestas y es muy importante primero leer bien el informe. Circulan por redes ciertas interpretaciones que a mi juicio no son precisas, por ejemplo cuando se habla de las 40 horas, nadie habla de cambiar la jornada", afirmó.

Rau destacó que el Ejecutivo ha mantenido una línea de respeto hacia las reformas laborales ya aprobadas.

"Nosotros hemos sido respetuosos de las reformas o leyes aprobadas anteriormente. De hecho, honramos la reducción de jornada de 44 a 42 horas este 26 de abril recién pasado", señaló.

El ministro explicó que una de las propuestas apunta a revisar la forma en que se promedian las 40 horas semanales, sin que ello implique extender la jornada de trabajo.

"Cuando se habla de una flexibilización de cómo se promedian las 40 horas es algo muy simple: en Chile el régimen, la ley, dice que los promedios son hasta en cuatro semanas, pero en el resto del mundo que tiene este tipo de jornadas estos ciclos son más amplios, pueden ser 15, 30 semanas o hasta un año", añadió.

En esa línea, reiteró que "nadie está hablando de aumentar la jornada laboral, como se ha dicho en algunas redes".

Asimismo, precisó que el Gobierno aún se encuentra evaluando las propuestas planteadas por la instancia técnica.

"Hemos recibido esta propuesta con interés, la estamos analizando, pero nosotros todavía no hemos planteado la propuesta", indicó.

Finalmente, explicó que el plazo actual para promediar la jornada podría resultar insuficiente en determinados sectores productivos.

"No nos adelantemos, nosotros estamos trabajando en ella y obviamente un plazo de cuatro semanas es un poco corto cuando tenemos estacionalidad, entonces estamos analizando esa y otras medidas", sentenció.

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