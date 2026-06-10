Murió mientras buscaba refugio: detienen a dos sujetos vinculados al Tren de Aragua por homicidio en Independencia

Dos sujetos extranjeros fueron detenidos por su participación en el homicidio de un ciudadano venezolano de 28 años, ocurrido la madrugada del 3 de abril en un edificio residencial de la comuna de Independencia. Según los antecedentes recopilados por Carabineros y la Fiscalía ECOH, el crimen estaría relacionado con conflictos entre integrantes de la organización criminal Tren de Aragua.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada por dos individuos armados que descendieron de un vehículo frente a un inmueble ubicado en calle Bezanilla. En un intento desesperado por escapar, el hombre ingresó a la conserjería del edificio buscando refugio. Sin embargo, uno de los atacantes lo persiguió hasta el interior y le disparó al menos seis veces, provocándole la muerte en el lugar. El hecho fue presenciado por su pareja.

Tras semanas de diligencias, el Departamento OS9 y el Laboratorio de Criminalística (LABOCAR) de Carabineros lograron reconstruir la ruta de escape de los autores mediante el análisis de cámaras de seguridad y diversas técnicas de identificación.

El trabajo investigativo permitió identificar y detener a dos imputados: un ciudadano venezolano de 27 años con situación migratoria regular y un ciudadano ecuatoriano de 29 años, también con residencia vigente en Chile, quien registra diversos antecedentes penales por delitos de robo y otros ilícitos.

El teniente coronel Fernando Bozo destacó el resultado del operativo y señaló que “gracias al trabajo coordinado del departamento OS9 y la Fiscalía ECOH, se logró detener a los responsables de este cruel homicidio y así dar un golpe certero a las operaciones del Tren de Aragua en nuestro territorio”.

Durante los allanamientos, las policías incautaron dos armas de fuego, una de ellas con encargo vigente por su vinculación a un asalto a una sucursal bancaria ocurrido en 2022 en la comuna de San Miguel. Además, se decomisó munición de distintos calibres, droga, once teléfonos celulares y dinero en efectivo en pesos chilenos y monedas extranjeras.

El monto total de lo incautado supera los dos millones de pesos, además de dólares, euros y otras divisas, elementos que serán analizados como parte de la investigación que busca esclarecer completamente la dinámica del crimen y sus posibles nexos con la estructura criminal transnacional.

PURANOTICIA