Municipios del norte en alerta: Comisión de Minería oficia al Gobierno por recursos de patentes y deudas imprevistas

Luego de atender las inquietudes planteadas por concejales y ediles de las zonas mineras de la zona norte de Chile, la Comisión de Minería del Senado determinó despachar diversos oficios a entidades de la administración central.

Durante la instancia parlamentaria participaron activamente los líderes municipales Eliecer Chamorro (Calama), Brunilda González (Caldera), Jhean Ramírez (Ollague), Justo Zuleta (San Pedro de Atacama) y Richard Godoy (Pozo Almonte).

El reclamo principal de las autoridades locales apuntó a la incertidumbre sobre los recursos económicos que les corresponden por el pago de concesiones de patentes mineras. Según detallaron, las compañías del rubro cancelan este gravamen durante el mes de marzo, razón por la cual las casas edilicias ya deberían estar al tanto de las cifras exactas para poder planificar adecuadamente su presupuesto de todo el año.

Sumado a lo anterior, los representantes comunales revelaron haber sostenido un encuentro con Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, quien les confesó no estar al tanto de esta problemática.

Otro punto crítico expuesto en la sesión fue la notificación que recibieron sobre dineros adicionales percibidos durante 2023 y 2024 por concepto de estas patentes, los cuales ahora se les exige restituir. Frente a este duro golpe para las finanzas locales, solicitaron la intervención de la instancia legislativa para lograr la condonación de dichos montos o, en su defecto, autorizar una repactación del pago en 120 cuotas.

Ante este escenario, el grupo parlamentario encabezado por la senadora Yasna Provoste resolvió emitir requerimientos formales al Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). El objetivo es clarificar exactamente cuáles son los capitales que deben transferirse a los municipios que conforman la Asociación de Alcaldes del Norte.

De igual manera, se pedirá a los ministerios de Hacienda y de Minería que entreguen mayores antecedentes respecto a la fórmula de cálculo utilizada para definir la cantidad de dinero que se le asigna a cada comuna.

Las partes involucradas también concordaron en que resulta indispensable establecer una mesa técnica de trabajo orientada a destrabar los problemas actuales en la entrega de estos recursos.

Evaluando los compromisos adquiridos al respecto, la senadora Provoste aseguró: “hemos comprometido de manera transversal, una sesión con el Ejecutivo para poder generar una agenda de trabajo que se traduzca en que las comunas del norte del país, con la gran riqueza que sostiene a Chile, reciban condiciones de dignidad y de bienestar social”.

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