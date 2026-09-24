Municipio de Ñuñoa remata más de 180 motocicletas abandonadas en el Corral Metropolitano y sin precio mínimo

Más de 180 motocicletas que permanecían abandonadas en el Corral Metropolitano, luego de ser retiradas durante fiscalizaciones por incumplimientos a la normativa, serán rematadas este jueves por la Municipalidad de Ñuñoa.

El remate se realizará a las 10:00 horas de este jueves 24 de septiembre y los vehículos serán adjudicados al mejor postor, sin precio mínimo. Entre las motos disponibles hay scooters, motocicletas para enduro y distintos modelos de marcas como Honda, Suzuki, Aprilia y Yamaha.

Los vehículos se encuentran en el Corral Metropolitano, ubicado en Lo Echevers 920, en Quilicura. Se trata de motocicletas cuyos propietarios no las retiraron después de las fiscalizaciones, debido, entre otras razones, a los costos asociados a multas, grúa y permanencia en el aparcadero.

Para el municipio, la medida forma parte de una estrategia más amplia que busca que las fiscalizaciones no terminen simplemente con el retiro de un vehículo, sino que permitan recuperar espacios, hacer cumplir las normas y reforzar la seguridad comunal.

De hecho, Ñuñoa destaca que durante los últimos meses el robo por sorpresa se ha reducido en 5%.

“Cuando llegamos, teníamos delitos que venían creciendo fuerte y no nos quedamos mirando los números. Nos pusimos a fiscalizar, a recuperar el espacio público y a trabajar en terreno. Hoy vemos que el robo por sorpresa bajó 5%, después de haber tenido alzas de 82,3% durante 2024, previo a la implementación de esta estrategia. Eso no significa que el problema esté resuelto, significa que vamos por el camino correcto y que tenemos que seguir trabajando”, señaló el alcalde Sebastián Sichel.

El jefe comunal agregó que “una moto que está abandonada en un corral tampoco puede transformarse en un problema eterno para los vecinos y para el municipio. Si fue retirada por incumplir la normativa y nadie la viene a buscar, corresponde ordenar esa situación y darle una salida. Aquí estamos haciendo cumplir las reglas de principio a fin”.

La Municipalidad de Ñuñoa ha incautado 1.780 motocicletas durante 2025 y 2026, en el marco de sus fiscalizaciones. Sin embargo, el retiro de una moto de circulación no significa que automáticamente pase a remate: existe un proceso establecido para que sus propietarios tengan la posibilidad de recuperarla y regularizar su situación.

Una vez que la motocicleta queda en el Corral Metropolitano, se inicia el proceso judicial correspondiente y el propietario es notificado mediante carta certificada, informándole de la situación del vehículo y del plazo disponible para retirarlo. A partir de esa notificación, cuenta con seis meses para realizar las gestiones y recuperar la moto.

Si, transcurrido ese período, el propietario no se presenta, la motocicleta queda en condiciones de continuar con el proceso que permite al municipio disponer de ella mediante remate. Es lo que ocurre ahora con las más de 180 motos que serán subastadas este jueves: vehículos que fueron retirados durante fiscalizaciones, que permanecieron abandonados y cuyos propietarios no realizaron las gestiones para recuperarlos dentro de los plazos establecidos.

PURANOTICIA