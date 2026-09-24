Comisión de Seguridad de la Cámara aprueba por unanimidad el proyecto sobre incentivo y extensión de la carrera en Carabineros

Por unanimidad, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó legislar el proyecto sobre incentivo y extensión de la carrera en Carabineros. La iniciativa se encuentra en su segunda etapa legislativa, luego de haber sido aprobada por el Senado.

El proyecto forma parte de la agenda de seguridad ACOT del Gobierno y entre sus ideas matrices contempla mejorar la carrera funcionaria, reforzar los procesos de ingreso y fortalecer la permanencia del personal en la institución.

Entre las mejoras contempladas en el proyecto se encuentra el aumento de las rentas que reciben los alumnos durante su proceso de formación. La iniciativa establece, entre otras medidas, que en el cuarto año los alumnos puedan recibir una remuneración equivalente al grado 17 de la institución. La medida busca retener a los postulantes que desisten de continuar su proceso de formación por razones económicas.

Además, establece nuevas vías de ingreso por mérito y formación y contempla un aumento de los años de servicio efectivos, junto con la creación de bonos de permanencia e incentivos de desempeño. En este último caso, el beneficio estará ligado al cumplimiento de metas, se pagará de manera trimestral y premiará la presencialidad en el servicio.

Asimismo, incorpora una gratificación especial de riesgo que puede llegar hasta un 100% del “sueldo en posesión” (sueldo base + mayor sueldo), de acuerdo con la zona en que estén destinados los carabineros.

Durante la sesión, la subsecretaria de Seguridad Pública, María Pilar Giannini, expuso el contenido de la propuesta, mientras que el general director de Carabineros, Marcelo Araya, enfatizó que la iniciativa responde a una anhelada demanda institucional.

PURANOTICIA