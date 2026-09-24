Senadora Gatica exige acelerar la aplicación de la Ley Valentín tras trágica caída de menor en Quinta Normal

La senadora María José Gatica hizo un llamado a acelerar la implementación de la llamada Ley Valentín, promulgada este miércoles y que establece que las viviendas ubicadas sobre el primer piso adopten medidas de protección cuando residan menores de 12 años o personas con necesidades especiales.

Gatica, autora de una de las mociones que dieron origen a la norma, advirtió que la promulgación de la ley “no puede quedar en el papel” y subrayó que es fundamental crear conciencia y que exista especial cuidado cuando haya menores en espacios en altura.

La senadora de la región de Los Ríos formuló estas declaraciones luego de que otro menor falleciera tras caer desde un edificio en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana, y lamentó que “una nueva tragedia volvió a poner en evidencia la urgencia de contar con medidas efectivas para prevenir este tipo de accidentes”.

A su juicio, “esto demuestra por qué era necesario legislar y por qué ahora no podemos perder tiempo; el Estado no puede esperar otra tragedia para hacer que esta ley se aplique y las familias deben tomar conciencia de que estas medidas pueden salvar vidas”.

Gatica recordó que la nueva normativa establece que los reglamentos de copropiedad no podrán impedir la instalación de sistemas de seguridad destinados a prevenir caídas desde altura y contempla que propietarios y arrendatarios de viviendas ubicadas sobre el primer piso adopten medidas de protección cuando residan menores de 12 años o personas con necesidades especiales.

En esa línea, enfatizó que “hoy tenemos una herramienta y hay que utilizarla”, reiterando el llamado a que “no esperemos a que ocurra otro accidente para instalar una malla, un sistema de bloqueo o una protección. Hagámoslo ahora”.

La parlamentaria agregó que el desafío no termina con la promulgación y que también corresponde avanzar en mejores estándares para los nuevos proyectos inmobiliarios, porque “si estamos construyendo cada vez más viviendas en altura, la seguridad tiene que venir incorporada desde el diseño de los edificios”.

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