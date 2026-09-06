Mundo político despide a Camilo Escalona en emotiva ceremonia en el exCongreso

Figuras de distintas generaciones y sectores de la política chilena se reunieron este domingo en el ex Congreso Nacional para despedir al histórico dirigente socialista Camilo Escalona, fallecido el pasado viernes a los 71 años producto de un agresivo cáncer de próstata.

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Honor del edificio, en medio de los dos días de duelo oficial decretados por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Durante el fin de semana, diversas autoridades y dirigentes han participado en actividades destinadas a recordar la extensa trayectoria política del exparlamentario.

Escalona ocupó algunos de los principales cargos de representación política durante su carrera. Fue presidente del Senado, diputado, encabezó el Partido Socialista en cinco oportunidades y se desempeñaba como secretario general de la colectividad hasta su fallecimiento.

Desde las 09:00 horas comenzaron a llegar al ex Congreso distintas personalidades. Entre ellas estuvieron la presidenta del Senado, Paulina Núñez; los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric; parlamentarios como Matías Walker, Daniela Astudillo y César Valenzuela; además de los alcaldes Christopher White y Karina Delfino.



La ceremonia comenzó pasadas las 10:30 horas con la intervención de Núñez, quien repasó la trayectoria del dirigente socialista y puso énfasis en su compromiso con la democracia.

“Su vida estuvo atravesada por la política y Camilo nunca escondió eso”, señaló.

“Creo que vale la pena recordarlo hoy, porque detrás del dirigente, del parlamentario y del hombre firme en sus posiciones, había alguien que había hecho una elección debida, servir desde sus convicciones a Chile”, agregó.

La presidenta del Senado también destacó que, pese a las diferencias políticas que podían existir con Escalona, su trayectoria permitía reconocer “una vida de servicio, convicciones sinceras y compromiso con su país”.

Durante su intervención, Núñez recordó además una de las frases del histórico dirigente socialista: “los países no pueden construirse por la mitad”.

“Ahí hay una enseñanza que trasciende a Camilo, al socialismo, a la izquierda y a la derecha. Chile no puede construirse por la mitad ni creyendo que una parte posee toda la verdad, ni siquiera porque está de turno gobernando”, reflexionó.

La senadora planteó que uno de los principales homenajes a Escalona puede expresarse en la forma de ejercer la actividad política y en la capacidad de alcanzar acuerdos más allá de las diferencias.

“Quizás el mejor homenaje que podemos hacerle hoy a un hombre que dedicó su vida a la política no sea solamente honrarlo hoy y recordarlo mañana, sea demostrar que la política todavía puede servir para encontrarnos, porque la política también puede ser noble (...) en que la nobleza obliga, nos obliga a escuchar, nos obliga a ceder, nos obliga a poner a Chile primero”, agregó Núñez.

La expresidenta Michelle Bachelet también tomó la palabra para recordar la relación política y personal que mantuvo durante décadas con Escalona. Lo describió como “un compañero de tantas luchas y de una historia compartida” y afirmó que estuvieron unidos por “profundas convicciones y un compromiso inquebrantable con Chile”.

La despedida estuvo marcada por los recuerdos de su trayectoria y por el reconocimiento de representantes de distintos sectores a una figura que durante décadas tuvo un papel relevante dentro del Partido Socialista y de la política nacional.

PURANOTICIA