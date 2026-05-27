Junaeb denuncia ante Fiscalía presuntas irregularidades: apuntan a más de $14 mil millones por raciones no entregadas

La Dirección Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) presentó un denuncia ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, acusando graves irregularidades financieras y administrativas que habrían ocurrido durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, presentó la acción judicial ante el jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, convirtiéndose en la primera repartición pública del actual Gobierno en concretar una ofensiva de este tipo tras las auditorías internas instruidas al asumir el mandato.

La auditoría interna arrojó anomalías calificadas como “gravísimas”, como el pago de 14 mil millones de pesos por raciones de alimento y onces que no fueron entregadas, situación que se habría concentrado en tres unidades territoriales de la región de O’Higgins.

"Contraloría sabe que estos montos que se pagaron se hacen gracias a la modificación de dos contratos en el 2022 y en el 2023, que permite que se aumenten exponencialmente las raciones y el valor de esas onces a más de 8.000 pesos. Eso es lo que en suma permite que se paguen más de 14 mil millones de pesos a través de esta modificación de contrato", precisó.

En esa línea, apuntó directamente al exjefe jurídico, Alejandro Layseca: "Una persona que está a cargo de velar por los intereses del servicio no puede aparecer posteriormente trabajando en la empresa prestando servicios jurídicos que, obviamente, comprometieron en este caso el patrimonio de la institución por más de 14 mil millones de pesos de un servicio que no se prestó".

"Tenemos acreditado que ninguna de esas onces se entregó", aseveró el director nacional de Junaeb.

"Las once solamente se entregan en procesos de recuperación de clases o en actividades extraprogramáticas donde se requiera. Por lo tanto, es absolutamente injustificado que se pagaran y se proyectaran ese tipo de raciones, esa cantidad de raciones para el año 2022 y 2023, además de ese precio, a más de ocho mil pesos", añadió.

Finalmente, sostuvo que la acción busca sentar un precedente: "Nosotros estamos buscando un juicio. Nosotros estamos buscando que ojalá desde la investigación que realiza el Ministerio Público se pueda asentar un precedente, entendiendo que además la Fiscalía tiene mucha más articulación con otros organismos como el Consejo de Defensa del Estado y Contraloría para poder amplificar el efecto de la investigación".

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