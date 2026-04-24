Mujer queda en riesgo vital tras choque provocado por carabinero ebrio en Santiago: otros cuatro presuntos policías escaparon

En riesgo vital permanece una mujer que viajaba como pasajera de un vehículo que fue colisionado violentamente por un automóvil conducido por un carabinero en estado de ebriedad en la intersección de calles Tarapacá con San Francisco, en Santiago.

Según los primeros reportes, producto del fuerte impacto, la víctima salió eyectada por el vehículo, lo que motivó que los otros cuatro pasajeros del automóvil responsable del accidente se dieran a la fuga en dirección desconocida. Se investiga si aquellos individuos también forman parte de la institución policial de nuestro país.

La mujer fue asistida en el sitio del suceso, para luego ser trasladada hasta la ex Posta Central, donde se mantiene en riesgo vital y con heridas de carácter grave. Esto, mientras la Fiscalía Centro Norte instuyó diligencias al OS0 y a la SIAT de Carabineros.

"Tenemos indicios, relativamente ciertos, de la participación de un carabinero en este accidente. Hasta el momento, tenemos certeza de que la Fiscalía estaría disponiendo que pase a control de detención. Ese carabinero tendrá que responder ante la justicia”, señaló el general Manuel Cifuentes, jefe de la Zona Metropolitana.

En tanto, el fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, aseguró que "es un funcionario de Carabineros de la 4ª Comisaría de Santiago. Estaba conduciendo en estado de ebriedad". También sostuvo que el resto de los pasajeros también serían uniformados.

PURANOTICIA