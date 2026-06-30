Mueren dos adultos mayores por explosión e incendio en el Barrio Bellavista de Providencia

Dos adultos mayores murieron producto de un incendio que se registró la noche de este lunes en el Barrio Bellavista, en Providencia. Las llamas surgieron tras dos explosiones por acumulación de gas. Veinte personas debieron ser evacuadas.

La emergencia ocurrió en la intersección de calles Bellavista con Punta Arenas, hasta donde concurrieron 10 compañía de Bomberos. Al término del combate del fuego , se confirmó el fallecimiento de estas dos personas con movilidad reducida.

El comandante de Bomberos Sergio Yévenes señaló que "nos enfrentamos a un incendio que se provocó por una acumulación de gas, la explosión afectó a una casa habitación al 100% por el fuego, a un local comercial colindante y a una tercera casa también colindante".

"Lamentablemente, tenemos dos personas fallecidas, las cuales fueron encontradas en el interior de la casa habitación, en la cual se produjo la explosión, personas de la tercera edad que tenían problemas de movilidad", añadió.

Por su parte, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien concurrió al lugar, expresó que "los vecinos fueron los primeros que al escuchar esta explosión trataron de ir a ayudar, pero hubo una segunda explosión, al parecer por otro cilindro de gas".

"Estamos prestando ayuda social a los vecinos que fueron damnificados, así como la atención psicológica que sea necesaria. Y el día de mañana (hoy) vamos a prestar ayuda también en la remoción de escombros", anunció.

PURANOTICIA