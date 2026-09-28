Muere carabinero baleado en la cabeza durante procedimiento policial en Lo Espejo

Carabineros confirmó el fallecimiento del cabo segundo Christopher Andrés Aguilera Hernández, herido durante la tarde del comingo en la comuna de Lo Espejo, donde también resultó abatido un delincuente de nacionalidad venezolana que se enfrentó a disparos con los efectivos.

Los hechos ocurrieron a las 16:30 horas en la población Las Dunas, en una fiscalización en que el cabo segundo recibió un impacto de proyectil en la cabeza, motivo por el cual fue trasladado a la Clínica Las Condes, donde finalmente falleció.

El último reporte sobre su estado de salud había sido entregado por el médico de la clínica, Pablo Aguilera, quien indicó que "ingresa herido con un traumatismo encéfalo-craneano por arma de fuego en condiciones de extrema gravedad".

Añadió que "el paciente fue manejado en el servicio de urgencias por todo un equipo multidisciplinario de especialistas, neurocirugía, urgenciólogos, logrando cierta estabilidad".

Por su parte, el fiscal Juan Cheuquiante confirmó que el arma que portaba el sujeto abatido "tiene un cargador extendido, eso da cuenta de la capacidad de poder de fuego que tenía este sujeto al momento de disparar a los carabineros". El antisocial disparó una ráfaga contra los funcionarios.

En tanto, en la clínica, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reiteró que "cuando se ataca a un carabinero no se ataca sólo a la institución, no solamente al Estado de Chile, sino que a todo el pueblo de Chile".

"Esto lo único que hace es venir a reforzar el trabajo que estamos haciendo de dar mayor apoyo a las policías en términos materiales, en términos de apoyo jurídico, leyes, en términos de procedimiento y apoyo y respaldo", añadió.

A su vez, el general subdirector de Carabineros, Enrique Monrás, informó que "tenemos un equipo multidisciplinario que se está desplegando para poder lograr la detención de todos los delincuentes".

El general Monrás enfatizó que "los vamos a encontrar, en algún minuto los equipos tanto del OS9 como del OS7 van a llegar a dar con ellos".

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