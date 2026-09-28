Presidente Kast lamenta muerte del cabo Christopher Aguilera y pide al Congreso acelerar agenda contra el crimen organizado

El Presidente José Antonio Kast lamentó el fallecimiento del cabo segundo Christopher Andrés Aguilera Hernández, herido durante horas de la tarde de este domingo en la comuna de Lo Espejo. Además, pidió al Congreso avanzar en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno.

En su cuenta de X, el mandatario expresó que "lamento profundamente el cobarde ataque que terminó con la vida del cabo 2º Christopher Aguilera. Tenía tan solo 30 años y era padre de un pequeño hijo de 10 meses".

"Mis condolencias a su familia y a la institución de Carabineros de Chile por esta irreparable pérdida", añadió.

Luego, indicó que "en materia de seguridad e inmigración ilegal hemos avanzado, pero tenemos que ir más rápido".

"Estos hechos y otros que han ocurrido en estos días, nos demuestran que no hay tiempo para discusiones políticas ni mezquindades", agregó.

"La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo ya está presentada. Le pido al Congreso que aceleremos el paso. Los Carabineros y los chilenos no pueden seguir esperando", cerró el mandatario.

Por su parte, en la Clínica Las Condes, donde se produjo el fallecimiento del cabo Aguilera, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, expresó que "Carabineros lamenta la partida de un nuevo mártir. Ellos no van a bajar los brazos, pero también la sociedad en general no puede bajar los brazos y tenemos que dar esta batalla".

"Tenemos que derribar diferencias, aunar voluntades para ganar esta pelea, tenemos que unirnos para precisamente derrotar esta violencia, este crimen organizado que hoy día nos tiene lamentando un nuevo mártir de Carabineros", añadió.

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