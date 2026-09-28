Hombre de 54 años es acribillado con al menos 18 disparos en la vía pública de La Pintana

Un nuevo homicidio se registró en la región Metropolitana, esta vez en la comuna de La Pintana, donde un sujeto de 54 años murió acribillado en la vía pública.

El crimen ocurrió durante la madrugada de este lunes en el sector de Inés de Suárez con Los Alcaldes, donde la víctima recibió al menos 18 impactos de bala.

Los atacantes se dieron a la fuga y el herido fue trasladado al SAR Nueva Extremadura, donde ingresó fallecido. La víctima, de nacionalidad chilena, había ido a visitar a su hermana.

Por las características del crimen, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y de la Brigada de Homicidios de la PDI.

La fiscal Marcela Adasme señaló que "la víctima había ido a visitar a su hermana y, en ese contexto, una vez que iba saliendo del domicilio, fue abordada por estos sujetos desconocidos, quienes le dispararon".

Este crimen se suma a los registrados durante el fin de semana en la región Metropolitana. En Recoleta, un hombre fue asesinado de un disparo para robarle su vehículo; en Independencia otro sujeto murió en un ataque a balazos a una bodega abandonada; y en Buin un menor de 16 fue ejecutado en un sitio eriazo.

De todas maneras, el hecho más grave fue el asesinato del cabo segundo Christopher Andrés Aguilera Hernández, herido en la comuna de Lo Espejo por un delincuente de nacionalidad venezolana, que a su vez resultó abatido.

PURANOTICIA