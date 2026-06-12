Motorista de Carabineros se encuentra en estado grave tras ser impactado por conductor presuntamente ebrio en Cerrillos

Un carabinero resultó gravemente herido tras ser impactado por un vehículo particular mientras realizaba labores de patrullaje preventivo en la comuna de Cerrillos, región Metropolitana.

El hecho se produjo cerca de las 18:00 horas, cuando motoristas de la Prefectura Rinconada se desplazaban por calle Lo Errázuriz, momento en que un automóvil particular colisionó de manera frontal a uno de los funcionarios.

La víctima sufrió fracturas y debió ser evacuada en un helicóptero hasta el Hospital de Carabineros.

Desde la institución dieron a conocer que el funcionario se encuentra grave, pero consciente.

Antecedentes preliminares apuntan a que el conductor del vehículo habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Cabe señalar que la investigación quedó a cargo de personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

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