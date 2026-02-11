Minvu desmiente recortes de subsidios DS49 que afectarían a familias de más bajos ingresos

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo descartaron que el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), "disminuya a nivel nacional sus subsidios en un 56% como se señala" en una nota de prensa.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo desmintió recortes de subsidios que amenazarían con agravar el déficit habitacional de zonas en reconstrucción por emergencias y que afectaría, particularmente, al programa habitacional orientado a las familias de más bajos ingresos.
A través de un comunicado, la cartera indicó que "lo primero y más importante: el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y el Minvu tienen un fuerte compromiso con las familias de Chile que más necesitan del apoyo del Estado para acceder a la vivienda y que este derecho al acceso a una vivienda digna y de calidad ha sido uno de los principios fundamentales y un sello del Gobierno y de este ministerio".
En ese sentido, desde el Minvu descartaron "que el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), orientado a atender las necesidades habitacionales de las familias de más bajos ingresos, disminuya a nivel nacional sus subsidios en un 56% como se señala en la nota (de prensa)".
En efecto, sostienen, "los subsidios actualmente autorizados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) ascienden a 19.587 los que, al existir la posibilidad legal de aumentarlos gradualmente, podrían llegar a los 40.000 subsidios comprometidos con el Congreso para el DS49".
(Imagen referencial: Gobierno de Chile)
PURANOTICIA